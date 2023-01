Rosjanie nie odpuszczą. Zapowiadają walkę. Chcą pieniędzy od UEFA

Niedługo po tym, jak w lutym 2022 roku Rosja zaatakowała Ukrainę, tamtejsze kluby oraz reprezentacje zostały wykluczone przez UEFA z europejskich rozgrywek. W ostatni wtorek federacja zapowiedziała, że w obecnej sytuacji sankcje zostaną podtrzymane. Natomiast w minioną środę zapadła decyzja o przeniesieniu meczu o Superpuchar Europy 2023 z Kazania do Aten.

Rosjanie zareagowali na decyzję UEFA. Chcą odszkodowania za przeniesienie Superpucharu Europy

Niedługo po ogłoszeniu decyzji Rosyjska Federacja Piłki Nożnej (RFU) wydała komunikat prasowy. W nim podkreśliła, że działania UEFA nie były dla niej zaskoczeniem. "Decyzja o odebraniu Kazaniowi meczu o Superpuchar UEFA po tym, gdy zawieszono nasze kluby i reprezentacje w rozgrywkach międzynarodowych, była spodziewana i nie ma nic wspólnego ze sportem" - czytamy.

Do sprawy odniósł się teżWładimir Leonow, minister sportu Tatarstanu (rosyjska republika, w której leży Kazań). - Oczywiście byliśmy trochę zawiedzeni, bo mieliśmy nadzieję, że uda nam się zorganizować widowisko na wysokim poziomie. Byłoby to wielkie święto dla naszego kraju, dla Tatarstanu i Kazania, ale wyszło jak wyszło - cytuje jego wypowiedź portal Championat.com.

I podkreślił, że Rosjanie zamierzają walczyć o swoje. Według relacji Leonowa planowane są konsultacje z RFU w sprawie możliwości wystąpienia do UEFA o rekompensatę za przeniesienie meczu o Superpuchar UEFA. - W tym tygodniu nasi działacze wrócą do kraju, a w poniedziałek przeprowadzimy konsultacje i wydamy oświadczenie, jeśli będzie to konieczne - dodał.

RFU w komunikacie wyjawiła również, że zaplanowano już kolejne spotkania z UEFA ws. sytuacji rosyjskich zespołów, najbliższe ma odbyć się w lutym. "W tej chwili nasze wysiłki koncentrują się na powrocie rosyjskiego futbolu do międzynarodowego systemu rozgrywek" - napisano.

Sytuacja z Superpucharem Europy nie jest pierwszą, gdy Rosjanie tracą prawo organizacji prestiżowego meczu piłkarskiego. W sezonie 2021/22 finał Ligi Mistrzów miał odbyć się w Sankt Petersburgu, lecz w ramach sankcji został przeniesiony do Paryża. Mecz o Superpuchar Europy 2023 zostanie rozegrany w środę, 16 sierpnia 2023 roku o godzinie 21:00 czasu polskiego.