Bandycki faul piłkarza Realu Sociedad na Busquetsie. Arbiter mimo to miał wątpliwości [WIDEO]

Spotkanie ćwierćfinałowe Pucharu Króla rozpoczęło się spokojnie. FC Barcelona z biegiem czasu przejęła jednak inicjatywę. Udało jej się nawet trafić do siatki rywala, ale po strzale Frankiego de Jonga sędzia odgwizdał spalonego. Minuty upływały, a przewaga Barcelony robiła się coraz większa. Kolejne sytuacje stwarzali sobie Dembele oraz ponownie de Jong, ale nadal wynik pozostawał bez zmian. Mecz nie obfitował w większe kontrowersje aż do 40. minuty.

Mendez brutalnie sfaulował Busquetsa. Czerwona kartka w ćwierćfinale Pucharu Króla

Wówczas doszło do brutalnego zdarzenia. Mendez był widocznie spóźniony do piłki, przejętej przez Sergio Busquetsa. Piłkarz Barcelony zdołał trącić piłkę tuż przed 26-latkiem, który nie zdążył schować nogi i bezpośrednio wbił się w piszczel reprezentanta Hiszpanii. Sędzia początkowo pokazał żółtą kartkę, jednak po skorzystaniu z systemu VAR, zreflektował się i sięgnął po czerwony kartonik.

Druga połowa zaczęła się od mocnego ciosu piłkarzy Xaviego. Już w 52. minucie Dembele wykorzystał swoją niesamowitą szybkość i po efektownym rajdzie bocznym sektorem boiska umieścił piłkę w krótkim rogu bramki Alexa Remiro.

Do końca meczu nie wydarzyło się już nic więcej. FC Barcelona wygrała spotkanie ćwierćfinałowe 1:0 i awansowała do półfinału rozgrywek Pucharu Króla. Robert Lewandowski rozegrał pełne 90 minut, ale nie udało mu się zdobyć gola. Miał do tego kilka okazji, ponieważ oddał cztery strzały na bramkę Realu Sociedad.

Zawodnicy Xaviego swojego rywala w półfinale rozgrywek poznają w wyniku losowania, które zaplanowano na piątek 27 stycznia. W grze pozostały jeszcze Osasuna, Sevilla, Real Madryt i Atletico.