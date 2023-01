Ibrahimović grzmi nt. Argentyny. "Raz wygrali. Więcej tego nie zrobią"

Reprezentacja Argentyny wygrała w finale ubiegłorocznych mistrzostw świata w Katarze z Francją po rzutach karnych. Tym samym Argentyńczycy odzyskali najważniejsze piłkarskie trofeum po 36 latach. Piłkarze z Ameryki Południowej przesadzili jednak podczas celebracji zdobytego tytułu. Spadła na nich lawina krytyki, zwłaszcza na bramkarza Emiliano Martineza (więcej ->> TUTAJ), czego nie omieszkał skrytykować Zlatan Ibrahimović.

Zlatan Ibrahimović podsumował reprezentację Argentyny. "Nie można tego uszanować". Docenił jednak Messiego

Zlatan Ibrahimović nigdy nie był osobą, która nadużywała kurtuazji. Szwed dosyć często bezpośrednio mówił, co mu leży na sercu i rzadko przy tym gryzł się w język. Nie inaczej było podczas rozmowy z rozgłośnią radiową France Inter, w której piłkarz Milanu wypowiedział się o zachowaniu reprezentantów Argentyny na mundialu w Katarze. - Martwię się o argentyńskich graczy, ponieważ oni już nic nie wygrają. Messi wygrał wszystko i zostanie zapamiętany, ale reszta zachowywała się źle i nie można tego uszanować. Mówię to jako profesjonalista wysokiego szczebla. Dla mnie to znak, że raz wygrali, ale więcej już tego nie zrobią - powiedział.

41-latek nie omieszkał też wyróżnić byłego kolegi z FC Barcelony Leo Messiego. Argentyńczyk został wybrany piłkarzem ostatnich mistrzostw świata i według Ibrahimovicia ten wybór jest absolutnie adekwatny. - Messi jest uważany za najlepszego w historii i zostanie zapamiętany za zdobycie mistrzostwa świata w Katarze - skomentował.

Zlatan Ibrahimović wraca do zdrowia po operacji kolana, którą przeszedł w połowie ubiegłego roku. Napastnik pali się już do treningów, a za potencjalną datę powrotu upatrzył sobie 14 lutego. Konkretniej chodzi o mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów przeciwko Tottenhamowi (więcej ->>> TUTAJ).

AC Milan zajmuje aktualnie drugie miejsce w tabeli Serie A z dorobkiem 38 punktów. Liderem pozostaje Napoli (50 pkt). Piłkarze Stefana Poliego nie mogą jednak odnaleźć optymalnej dyspozycji po powrocie do rywalizacji. Od zakończenia przerwy spowodowanej mistrzostwami świata w Katarze rozegrali sześć meczów, z czego wygrali zaledwie jeden. W ostatniej kolejce przegrali z Lazio aż 0:4. Wcześniej w finale Superpucharu Włoch ulegli Interowi również wysoko, bo 0:3. Ewidentnie coś niedobrego dzieje się w szatni Mediolańczyków. Następne spotkanie zagrają w najbliższą niedzielę, 29 stycznia, kiedy zmierzą się z Sassuolo.