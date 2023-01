Legia szuka napastnika, a jej dawna gwiazda może za darmo zmienić klub

Aleksandar Prijović grał w Legii od lipca 2015 do stycznia 2017 roku. W tym czasie zdobył dwa mistrzostwa i jeden Puchar Polski. W stołecznym klubie wystąpił 72 razy, strzelił 24 gole i miał 13 asyst. Serb strzelał nie tylko w ekstraklasie, ale i w Lidze Mistrzów. W słynnej porażce 4:8 przeciwko Borussii Dortmund dwukrotnie trafił do siatki niemieckiego zespołu. Stał się trzecim piłkarzem, po Leszku Piszu i Jacku Dembińskim, który zdobył dwie bramki w jednym meczu dla polskiej drużyny w fazie grupowej Ligi Mistrzów.

REKLAMA

Zobacz wideo Ile zarabia Fernando Santos? Sekretarz generalny PZPN odpowiada

Prijović odszedł z Legii do PAOK-u Saloniki za dwa miliony euro. Dwa lata później saudyjskie Al-Ittihad zapłaciło za niego aż 10 mln euro. Po kolejnych 18 miesiącach napastnik wyjechał do Australii.

W październiku 2021 został zawodnikiem Western United. W Australii zdobył 16 bramek w 34 meczach. Trzy gole strzelił w tym sezonie, choć na murawie przebywał przez 506 minut, więc wynik Serba jest przyzwoity. I choć jego kontrakt wygasa dopiero latem 2024 roku, to już tej zimy może opuścić klub.

Dani Alves dzieli celę z rodakiem, Coutinho. Także oskarżonym o napaść seksualną

"Aleksandar Prijovic ma zielone światło na odejście ze swojego klubu ZA DARMO, jeśli wybierze nowego pracodawcę poza Australią" - poinformował na Twitterze Paweł Gołaszewski z tygodnika "Piłka Nożna".

A to oznacza, że już za moment powinny pojawić się plotki o jego możliwym powrocie do Legii, bo akurat wicelider ekstraklasy szuka napastnika. Na razie jednak wydaje się, że do Warszawy wróci inny snajper.

Transferowy hit w ekstraklasie. Były król strzelców o krok od powrotu

Tomas Pekhart może dołączyć do Legii Warszawa w styczniowym oknie transferowym - poinformował portal "Interia". - To prawda, rozmawiamy. I jest blisko - zdradził o możliwym powrocie do ekstraklasy czeski napastnik. W warszawskim klubie grał w latach 2020-2022. Więcej o tym możliwym powrocie TUTAJ.