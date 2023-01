Xavi zdecydował. Znamy skład na mecz Barcelona - Real Sociedad

FC Barcelona trafiła na Real Sociedad w ćwierćfinale Pucharu Króla. Sporym echem w hiszpańskich mediach odbił się wybór arbitra na to spotkanie, ponieważ poprowadzi je Jesus Gil Manzano. To właśnie ten sędzia wyrzucił Roberta Lewandowskiego w meczu Barcelony z Osasuną Pampeluna, po którym Polak otrzymał karę trzech meczów zawieszenia. "To będzie jeden z obrazków tego meczu" - pisały media w Hiszpanii.

Robert Lewandowski w podstawowym składzie FC Barcelony. Stawką półfinał Pucharu Króla

Robert Lewandowski nie zagrał w dwóch ostatnich meczach ligowych Barcelony przeciwko Atletico Madryt (1:0) i Getafe (1:0). Teraz Xavi mógł na niego postawić w meczu Pucharu Króla. "Lewandowski: powrót zabójcy. Obecność Polaka w składzie jest równoznaczna z golami" - pisał kataloński dziennik "Sport" przed tym spotkaniem. Hiszpanie typowali, że Xavi Hernandez postawi na ten sam skład, co w finale Superpucharu Hiszpanii przeciwko Realowi Madryt, gdzie w ofensywnym tercecie obok Lewandowskiego wystąpili Pedri oraz Ousmane Dembele.

Robert Lewandowski zadebiutował w rozgrywkach Pucharu Króla w meczu 1/8 finału z trzecioligowym AD Ceuta (5:0), gdzie strzelił dwa gole. Teraz polski napastnik będzie miał szansę powiększyć ten dorobek. Liderem klasyfikacji strzelców krajowego pucharu jest Kike Garcia z Osasuny, który strzelił pięć goli. Mecz Barcelony z Realem Sociedad rozpocznie się o godz. 21:00, a o szczegółach transmisji tego spotkania pisaliśmy ->>> TUTAJ. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Skład FC Barcelony na mecz z Realem Sociedad:

Ter Stegen - Kounde, Araujo, Christensen, Balde - De Jong, Busquets, Pedri, Gavi, Dembele - Lewandowski