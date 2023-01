Kolejny cios dla Rosjan. UEFA podjęła ważną decyzję

We wrześniu ubiegłego roku UEFA zdecydowała o wykluczeniu reprezentacji Rosji z udziału w Euro 2024. Powodem była agresja tego kraju na Ukrainę. Wcześniej z tego samego względu Rosjanie zostali wyrzuceni z kwalifikacji do mistrzostw świata w Katarze, w których czekał ich mecz barażowy z Polską. Prezydent UEFA Aleksander Ceferin oznajmił, że decyzja o banicji została podjęta do odwołania (więcej TUTAJ). Okazuje się, że to nie ostatnia zła wiadomość dla tego kraju.

UEFA zmieniła stadion, na którym rozgrywany będzie Superpuchar Europy

Decyzja o przyznaniu meczu o Superpuchar Europy w 2023 roku w Kazaniu zapadła 2 marca 2020 roku na posiedzeniu Komitetu Wykonawczego UEFA w Amsterdamie. W środę organizacja poinformowała za pośrednictwem Twittera, że nowym gospodarzem spotkania będą Ateny. Mecz zostanie rozegrany na stadionie Georgios Karaiskakis w stolicy Grecji w środę, 16 sierpnia o godz. 21 czasu polskiego.

To nie pierwszy przypadek, kiedy europejska federacja zabiera organizację przyznanego wcześniej wydarzenia Rosjanom. Po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę 25 lutego 2022 roku UEFA podjęła decyzję o przełożeniu finałowego meczu Ligi Mistrzów sezonu 2021/22 z Sankt Petersburga do Paryża.

Ponadto zdaniem mediów we wtorek 24 stycznia odbyło się spotkanie działaczy Rosyjskiej Federacji Piłki Nożnej (RFU) z przedstawicielami UEFA w sprawie przywrócenia ich klubów do europejskich rozgrywek. Jak poinformowała angielska telewizja Sky Sports News, decyzja przedstawicieli organu zarządzającego piłką nożną w Europie pozostaje niezmienna. - Rosyjskie zespoły pozostają wykluczone z europejskich rozgrywek, ponieważ nadal trwa wojna - napisano.

RFU postanowiło wystosować specjalne oświadczenie po spotkaniu z przedstawicielami FIFA, w którym podsumowało rozmowy. - Spotkanie między RFU a UEFA dobiegło końca. Tematem przewodnim była potrzeba powrotu rosyjskich klubów do międzynarodowych rozgrywek. Strony uzgodniły tryb dalszej interakcji i zgodziły się na kontynuację kontaktów. Kolejne bezpośrednie spotkanie z udziałem przedstawicieli RFU i UEFA odbędzie się w lutym - poinformowano.

Superpuchar Europy po raz pierwszy rozegrano w 1971 roku, a w meczu biorą udział zwycięzca Ligi Mistrzów oraz Ligi Europy. Najwięcej triumfów w tych rozgrywkach ma FC Barcelona, AC Milan i Real Madryt (po 5). Aktualnym zwycięzcą jest trzeci z wymienionych zespołów. Drużyna Carlo Ancelottiego w sierpniu 2022 roku wygrała z Eintrachtem Frankfurt 2:0.