Cristiano Ronaldo już rządzi w nowym klubie i nie chodzi wcale o grę [WIDEO]

Tuż przed rozpoczęciem mistrzostw świata w Katarze Cristiano Ronaldo poszedł na wojnę z władzami Manchesteru United. W głośnym wywiadzie udzielonym dla Piersa Morgana 37-latek stwierdził, że nie szanuje Erika ten Haga, a angielskiemu zespołowi zarzucił zdradę i brak szacunku. Kilkanaście dni później Portugalczyk rozwiązał z nimi kontrakt, a po mundialu ostatecznie trafił do saudyjskiego Al-Nassr, gdzie ponoć zarobi 200 mln euro za sezon.

REKLAMA

Zobacz wideo Ile zarabia Fernando Santos? Sekretarz generalny PZPN odpowiada

Cristiano Ronaldo motywuje kolegów w Al-Nassr

Jak informuje portal SPORTbible, Cristiano Ronaldo, który został kapitanem drużyny, bardzo poważnie podchodzi do swoich obowiązków. Klub Portugalczyka opublikował wideo z kulis oficjalnego debiutu piłkarza. Jego drużyna wygrała 1:0 w meczu z Al-Ettifaq, gdzie Anderson Talisca strzelił jedynego gola. Na filmie widać, jak Cristiano Ronaldo zachęcał swoich kolegów z drużyny przed rozpoczęciem spotkania. Słychać również, jak mówi "Chodźcie chłopcy, chodźmy! Zgarnijmy trzy punkty".

Podczas wywiadu pomeczowego trener Al-Nassr, Rudi Garcia, zachęcał swoich zawodników, aby w kolejnych spotkaniach grali normalnie, a nie szukali ciągłego podawania piłki do Cristiano Ronaldo. - To bardzo ważne, aby gracze grali normalnie i nie zawsze starali się podawać piłkę Cristiano. Dzisiaj myślę, że czasami mieliśmy dobre pozycje do zaatakowania, ale za mało ludzi w polu karnym, a czasami nie było Ronaldo ani Taliski. Musimy nad tym popracować, aby mieć częściej przynajmniej jednego z nich w polu karnym - opowiadał szkoleniowiec.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Rudi Garcia zaznaczał również, jak ważne jest wsparcie zespołu dla Portugalczyka. Zawodnikowi może być ciężko ze względu na rozpoznawalność. Trener sugeruje, że może go kryć więcej przeciwników, więc drużyna powinna bardziej go odciążać w grze.

- Wszyscy znają Cristiano, jest pięciokrotnym zdobywcą Złotej Piłki. To jeden z najlepszych piłkarzy w historii futbolu. Od nas zależy, czy pokażemy jego najlepszą formę. Chcę, żeby cieszył się grą tutaj, a dziś wieczorem był szczęśliwy, mogąc zagrać po raz pierwszy - dodał trener. Następnym meczem Al-Nassr będzie półfinał Superpucharu Arabii Saudyjskiej przeciwko Al-Ittihad w czwartek 26 stycznia. Transmisję przeprowadzi również TVP Sport.

W środę Telewizja Polska poinformowała, że zakupiła prawa do rozgrywek ligi saudyjskiej. Mecze będzie można oglądać na portalu sport.tvp.pl, a wybrane spotkania zostaną także pokazane na antenie TVP Sport. Pokazany zostanie także Puchar Arabii Saudyjskiej.