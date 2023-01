Messi bije Ronaldo. Argentyńczyk najlepszy na świecie po raz szósty

"World Soccer Player of the Year" to nagroda dla najlepszego zawodnika roku przyznawana przez angielskojęzyczne czasopismo piłkarskie "World Soccer". Po raz pierwszy trafiła ona w ręce Paolo Rossiego w 1982 roku. Za ostatnie dwanaście miesięcy nagrodzony został Leo Messi. Dla świeżo upieczonego mistrza świata to szósta taka nagroda, dzięki czemu wyprzedził pod tym względem Cristiano Ronaldo.

Messi najlepszy po raz szósty

W poprzednich dwóch latach wyróżniony został Robert Lewandowski, ale Argentyńczyk ma za sobą wspaniały czas. Ze swoją reprezentacją zdobył Puchar Świata i był najlepszym zawodnikiem mundialu. W Katarze zdobył siedem bramek i zanotował trzy asysty. - Podczas gdy Liga Mistrzów może słusznie twierdzić, że jest najwyższym poziomem rywalizacji we współczesnej piłce nożnej, mistrzostwa świata pozostają szczytem sportu, w którym zapisują się legendy i definiuje dziedzictwo - powiedział Jamie Evans, dziennikarz "World Soccer".

Słowa te argumentują przyznanie nagrody Leo Messiemu, a nie na przykład Karimowi Benzemie, który wygrał Ligę Mistrzów oraz rozgrywki LaLiga, co sprawiło, że otrzymał Złotą Piłkę za 2022 rok. - Nazwisko Messiego będzie odtąd na zawsze kojarzone z rokiem 2022 – tak jak Pele z rokiem 1970, Maradona z rokiem 1986 i Zinedine Zidane z rokiem 1998 - wyznał Evans. Co ciekawe, drugie miejsce zajął Kylian Mbappe, a napastnik Realu Madryt był dopiero trzeci.

To szóste takie wyróżnienie dla 35-letniego Argentyńczyka. Tym samym jest rekordzistą pod względem nagród "World Soccer Player of the Year", wyprzedzając Cristiano Ronaldo. Portugalczyk najlepszym zawodnikiem roku był pięciokrotnie.