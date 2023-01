Ibrahimović pokazał krótki film. Kibice Milanu na to czekali [WIDEO]

Zlatan Ibrahimović po raz ostatni pojawił się na boisku 22 maja ubiegłego roku w meczu Serie A przeciwko Sassuolo. Napastnik AC Milanu latem przeszedł operację kolana. Po miesiącach rehabilitacji doświadczony Szwed wraca do pełni zdrowia, a jak informował dziennik "Tuttosport" ma być gotowy na walkę w 1/8 finału Ligi Mistrzów.

REKLAMA

Zobacz wideo Powrót Króla! Tak powitany został Messi na treningu PSG

Zlatan Ibrahimović wrócił do treningów na murawie. Nadchodzi długo wyczekiwany moment przez kibiców AC Milan

Starcie z Tottenhamem Hotspur zostanie rozegrane 14 lutego na San Siro. Obecność Ibrahimovicia byłaby solidnym wzmocnieniem zespołu. Wszystko wskazuje na to, że udział Szweda w tym starciu jest bardzo możliwy. 41-latek w ostatnim czasie skupiał się na treningu siłowym, a teraz wrócił również do trenowania na murawie. Pokazuje to najnowsze nagranie piłkarza, umieszczone na profilu MilanNews.it na Twitterze.

Szwed wystąpił jak do tej pory w barwach Milanu w 159 meczach, w których zdobył 92 gole i zanotował 32 asysty. Po raz pierwszy grał w klubie w latach 2010-2012. W tym czasie dwukrotnie sięgnął po mistrzostwo kraju, a w 2011 roku wywalczył również Superpuchar Włoch. Powrót do Serie A zaliczył w 2020 roku.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Ostatnie mecze Milanu pokazują, że powrót Ibrahimovicia byłby na wagę złota. Drużyna prowadzona przez Stefano Piolego od trzech spotkań ligowych nie potrafi odnieść zwycięstwa. Dobitnym obrazem niemocy zespołu było wtorkowe starcie z Lazio, przegrane 0:4.

Świerczewski wprost o Santosie. "W ogóle nie potrzebowaliśmy takiego trenera"

Powrót Ibrahimovicia do gry jest dobrą informacją nie tylko dla klubu z Milanu, ale również dla reprezentacji Szwecji. Napastnik łącznie w kadrze rozegrał 121 meczów, w których strzelił 62 gole, co daje mu miano najlepszego strzelca w historii tej drużyny. Selekcjoner Janne Andersson nie wyklucza powołania go na mecze eliminacji do przyszłorocznych mistrzostw Europy w Niemczech. 24 marca Szwedzi zmierzą się z Belgią, a trzy dni później z Azerbejdżanem.

AC Milan zajmuje obecnie pozycję wicelidera rozgrywek Serie Az dorobkiem 38 punktów. Prowadzi Napoli (50 pkt), a ligowe podium uzupełnia Lazio Rzym (37 pkt).