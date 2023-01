Reprezentant kraju oficjalnie w Stali Mielec. Ma być następcą Hamulicia

We wtorek 24 stycznia Stal Mielec oficjalnie potwierdziła odejście napastnika Saida Hamulicia. Najlepszy strzelec ekstraklasy przeszedł do grającego w Ligue 1 FC Toulouse, a klub ma dostać za zawodnika 2,3-2,5 miliona euro. Siódma drużyna rozgrywek szybko znalazła zastępstwo za 22-letniego Holendra i już w tym samym dniu poinformowała o pozyskaniu Rauno Sappinena.

Rauno Sappinen oficjalnie w Stali Mielec. Reprezentant Estonii zostaje w ekstraklasie

Informacje o możliwym pozyskaniu reprezentanta Estonii pojawiły się już jakiś czas temu. Napastnik został wypożyczony z Piasta Gliwice do końca sezonu 2022/23 z możliwością pierwokupu po okresie wypożyczenia. 27-latek trafił do gliwickiego klubu w styczniu 2022 roku, ale nie do końca spełnił oczekiwania klubu. W tym sezonie wystąpił jedynie w 13 spotkaniach, w których strzelił jedną bramkę. Wychodził na boisko głównie z ławki rezerwowych, a gra w Stali ma być dla niego szansą na powrót do regularnej gry.

Sappinen najlepszy okres w karierze zanotował w barwach FC Flora Tallin, w którym występował w latach 2013-2022. W tym czasie rozegrał w estońskim klubie 248 spotkań, w których strzelił 146 bramek i zanotował 50 asyst. Grał również na wypożyczeniu w holenderskim FC Den Bosch i słoweńskim NK Domzale.

Transfer do mieleckiej Stali będzie dla niego okazją na powrót do regularnych występów, ale również wielkim wyzwaniem. Klub zapewne widzi w nim godnego zastępcę Hamulicia, który w rundzie jesiennej strzelił dziewięć bramek i zaliczył cztery asysty. To dawało mu miano najskuteczniejszego strzelca ligi, wespół z Davo z Wisły Płock i przekładało się na dobrą, siódmą pozycję zespołu w ligowej tabeli.