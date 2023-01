Żałoba w Milanie. Trener zmarł podczas gry w padla

Patrizio Billio urodził się 19 kwietnia 1974 roku we włoskim Treviso. W wieku 16 lat rozpoczął treningi z młodzieżowymi zespołami AC Milanu. Po dwóch latach utalentowany piłkarz został przeniesiony do pierwszej drużyny. Nigdy nie udało mu się w niej zadebiutować. Podczas kariery były pomocnik występował m.in. w Crystal Palace, Dundee, czy Aberdeen. Jako czynny zawodnik ostatni raz wystąpił w 2010 roku w barwach włoskiej Colligiany. Po ogłoszeniu emerytury przeniósł się do Kuwejtu, gdzie pełnił funkcję głównego trenera i dyrektora technicznego akademii LOYAC.

Trener młodzieżowych drużyn AC Milanu zmarł podczas gry w Padla. Włoch dostał zawału serca

Jak poinformował portal CalcioNapoli24, w poniedziałek 23 stycznia, Patrizio Billio zmarł na skutek zawału serca. 48-latek rozgrywał tym czasie mecz w padla z przyjaciółmi.

Informację zdążył już potwierdzić były klub szkoleniowca - AC Milan na oficjalnym profilu na Twitterze. - Wczoraj przedwcześnie opuścił nas Patrizio Billio. Wychowywał się w akademii młodzieżowej klubu, a od 2011 roku pełnił funkcję trenera w naszej szkółki piłkarskiej w Kuwejcie. Cała rodzina "Rossonerich" łączy się w bólu z najbliższymi. Spoczywaj w pokoju Patrizio - napisano.

AC Milan zajmuje obecnie drugie miejsce w tabeli Serie A z 38 punktami. Liderem od dłuższego czasu niezmiennie pozostaje Napoli (50 punktów). W najbliższym spotkaniu aktualni mistrzowie Włoch zmierzą się w ramach 19. kolejki Serie A na wyjeździe z Lazio. Spotkanie odbędzie się we wtorek, 24 stycznia o godzinie 20.45.