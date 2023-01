UEFA bierze się za reformy w eliminacjach MŚ i Lidze Mistrzów. Wielkie zmiany

W środę 25 stycznia w Nyonie Komitet Wykonawczy UEFA będzie dyskutował nad wprowadzeniem zmian w międzynarodowym futbolu. Ewentualne modyfikacje miałyby wejść w życie z początkiem 2024 roku. Podczas obrad zostaną rozpatrzone dwie reformy, które wpłyną na kalendarz narodowych rozgrywek. Pierwsza z modyfikacji będzie dotyczyła procesu kwalifikacji do mistrzostw świata w 2026 roku. Natomiast druga reforma jest związana z Ligą Narodów.

UEFA planuje wielkie zmiany. Modyfikacje w formacie kwalifikacji do mistrzostw świata i Lidze Narodów

Mundial w Katarze był ostatnim, w którym udział wzięły 32 drużyny. Podczas czempionatu w USA, Kanadzie i Meksyku, który odbędzie się w 2026 roku, liczba reprezentacji wzrośnie do 48. Na mistrzostwa będzie mogło zakwalifikować się aż 16 zespołów z Europy. Do tej pory było to trzynaście reprezentacji - dziesięciu zwycięzców danej grupy i trzy najlepsze drużyny baraży. Okazuje się, że w związku ze wzrostem liczby reprezentacji, które wezmą udział w turnieju głównym, może dojść do zmian formatu eliminacji.

Teraz nowe informacje w sprawie przekazali dziennikarze hiszpańskiego "AS-a". Okazuje się, że działacze UEFA chcą wprowadzić reformę formatu kwalifikacyjnego, by eliminacje nie były nudne. Często dochodziło do spotkań między silnymi i słabymi zespołami. Rozwiązaniem miałby być inny podział. Europejski organ rozważa utworzenie 12 grup składających się z czterech lub pięciu drużyn. Zwycięzcy grup automatycznie awansują do turnieju głównego. Natomiast cztery pozostałe miejsca zajęłyby najlepsze zespoły z drugich lokat, już bez baraży. To mogłoby pomóc w redukcji liczby meczów.

Na odwrotny krok UEFA decyduje się w stosunku do Ligi Narodów. Tutaj działacze planują zwiększyć liczbę spotkań. UEFA chce zorganizować dodatkowe cztery mecze, które zadecydują o tym, kto awansuje do Final Four. Jak dotąd do fazy finałowej kwalifikowali się zwycięzcy czterech grup dywizji A.

Jednak zgodnie z reformą, by wziąć udział w Final Four, nie wystarczy tylko wygrać w danej grupie. Działacze chcą, by o awansie zadecydował dodatkowy mecz pomiędzy zwycięzcą grupy a drużyną, która zajęła drugie miejsce. Spotkanie miałoby mieć charakter baraży. "Mecze LN pomiędzy najlepszymi zespołami w Europie są najbardziej atrakcyjne i UEFA jest tego świadoma" - czytamy.

Początkowo mówiło się, że UEFA może wprowadzić również zmiany w mistrzostwach Europy, które miałyby wejść w życie od 2028. Tym doniesieniom zaprzeczyli dziennikarze "AS-a". "Najsilniejsze narody sprzeciwiły się pomysłowi rozszerzenia rywalizacji z 24 drużyn do 32. Nie będą w tym kierunku podejmowane kolejne działania" - czytamy.