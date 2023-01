UEFA reaguje na transfery Chelsea i wprowadza zmiany. Koniec tego dobrego

Finansowe Fair Play weszło w życie w 2010 roku, aby uniemożliwić klubom piłkarskim wydawania większych pieniędzy, niż zarobili. Od tego momentu zaczęły one stosować "kreatywną księgowość", aby móc ominąć pewne przepisy. Ostatnim takim klubem jest Chelsea, która zimą wydała już ponad 150 milionów funtów. UEFA chce szybko zablokować pewną lukę prawną, z której skorzystali "The Blues".

REKLAMA

Zobacz wideo Setka Łukasz Wachowski - sekretarz generalny PZPN

Chelsea korzysta z luki prawnej. Szybka reakcja UEFA

W maju zeszłego roku nowym właścicielem ekipy ze Stamford Bridge został Todd Boehly. Amerykański biznesmen nie szczędzi grosza - w niecałe dwa okienka transferowe ściągnął do klubu piłkarzy za niecałe pół miliarda funtów. Blisko 150 milionów w brytyjskiej walucie to transfery zimowe. Do Chelsea trafił, chociażby bohater niedawnego głośnego ruchu, Michajło Mudryk.

Jak to się stało, że władze klubu mogli dokonać takich inwestycji w zespół, mimo Finansowego Fair Play? Poprzez rozłożenie płatności, podpisując ze swoimi nowymi zawodnikami bardzo długie kontrakty. Dla przykładu Mudryk, w ciągu swojej 8,5-letniej umowy, która jest najdłuższą w historii angielskiego futbolu, w ich rocznych sprawozdaniach finansowych będzie kosztował około 10 milionów funtów. Benoit Badiashile czy Noni Madueke podpisali kontrakty do połowy 2030 roku. Równie długie umowy dostali latem Wesley Fofana czy Marc Cucurella.

Napadli na dom piłkarza Marsylii podczas meczu. W środku była żona z dziećmi

Spowodowało to szybką reakcję UEFA, która chce momentalnie ukrócić takie praktyki. Europejska Federacja Piłkarska zamierza nałożyć maksymalny pięcioletni limit na uiszczenie opłaty transferowej. Nowy przepis ma wejść w życie od lata.

UEFA już ogranicza kwoty, które kluby mogą wydać w ciągu trzech lat w stosunku do swoich zarobków. Standardowo jest to do 5 mln euro (4,4 mln funtów) więcej lub 30 mln euro (26,6 mln funtów), jeśli wydatki są w całości pokryte przez właściciela klubu.