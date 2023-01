Ronaldo postawił kluczowe ultimatum. "Albo te kluby, albo się rozstajemy"

Tuż przed rozpoczęciem mistrzostw świata w Katarze Cristiano Ronaldo poszedł na wojnę z władzami Manchesteru United. W głośnym wywiadzie udzielonym dla Piersa Morgana 37-latek stwierdził, że nie szanuje Erika ten Haga, a angielskiemu zespołowi zarzucił zdradę i brak szacunku. Kilkanaście dni później "Czerwone Diabły" pożegnały się z Portugalczykiem, który ostatecznie trafił do saudyjskiego Al-Nassr, gdzie zarobi 200 mln euro za sezon. W międzyczasie pięciokrotny zdobywca Złotej Piłki rozstał się z swoim agentem - Jorge Mendesem, od którego pół roku temu żądał nierealnego do przeprowadzenia transferu.

Zdesperowany Ronaldo szukał nowego klubu. Mendes nie podołał

Podczas zeszłorocznego letniego okna transferowego Ronaldo za wszelką cenę chciał opuścić Manchester United. Gwiazdor desperacko szukał nowego zespołu po tym, jak piłkarze z Old Trafford nie zapewnili sobie udziału w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Finalnie Portugalczyk przymusowo został w Manchesterze, aby po trzech miesiącach przedwcześnie odejść.

Dziennikarze z hiszpańskiego dziennika "El Mundo" ustalili, że w tamtym czasie 37-latek postawił ultimatum Jorge Mendesowi odnośnie przyszłego pracodawcy. Cristiano Ronaldo ponoć zażądał od agenta, aby ten zapewnił mu przeprowadzkę do Bayernu Monachium lub Chelsea. "Albo zapewnisz mi transfer do Bayernu lub Chelsea, albo się rozstajemy" - takie słowa miały paść z Portugalczyka.

Portal donosi także, że napięte relacje na linii Ronaldo - Mendes miały miejsce również wtedy, kiedy napastnik opuszczał Real Madryt. Portugalski agent podobno radził piłkarzowi, aby pozostał w drużynie "Królewskich", ponieważ transfer nie wyjdzie mu na dobre. Punktem kulminacyjnym ich konfliktu miała być wspomniana rozmowa z Piersem Morganem, po której 196-krotny reprezentant kraju został wyrzucony z klubu. Mendes nie był zwolennikiem rozstawania się z United w tak burzliwych okolicznościach, jednak Ronaldo pozostał nieugięty.

Mendes to ojciec chrzestny dziecka Ronaldo

Ciekawostką jest fakt, że Jorge Mendes to ojciec chrzestny jednego z dzieci Cristiano Ronaldo. Oprócz tego dziennikarze "El Mundo" twierdzą, że matka piłkarza - Dolores Aveiro, zawsze okazywała agentowi piłkarza wiele sympatii.

- To, co się zepsuło, nie było prostym kontraktem, ponieważ Mendes nigdy nie prosił swoich graczy o jego podpisanie. To, co się zepsuło, było czymś więcej: relacjami ojcowskimi, rodzinnymi, biznesowymi - czytamy na łamach dziennika .