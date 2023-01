Szybko poszło. Gareth Bale już rozkręca nową karierę. Słynny turniej

Gareth Bale latem zamienił Real Madryt na MLS i został piłkarzem Los Angeles FC. Już po kilku miesiącach mógł cieszyć się z nowym zespołem z mistrzostwa ligi. Nie poszło mu natomiast tak dobrze z reprezentacją Walii podczas MŚ w Katarze. Wyspiarze nie wyszli z grupy, zdobywając zaledwie punkt w trzech meczach. W poniedziałek 9 stycznia 33-letni napastnik ogłosił dość sensacyjną decyzję o zakończeniu kariery piłkarskiej.

Gareth Bale spełnił marzenie. Został golfistą

Bale długo od sportu nie zamierza jednak odpoczywać i postanowił realizować się w innej dyscyplinie. Były piłkarz poinformował na Instagramie, że weźmie udział w AT&T Pebble Beach Pro-Am, czyli w profesjonalnym turnieju golfowym. Gareth Bale nigdy nie ukrywał swojej pasji do tego sportu, rozrywki, przez którą często był krytykowany ze strony fanów Realu Madryt. Kibice zarzucali mu, że spędza więcej czasu na polach golfowych niż na treningach. Wychodzi na to, że decyzja o zakończeniu kariery piłkarskiej mogła być spowodowana właśnie skupieniem się na tym, co sprawia mu obecnie największą radość. Na golfie.

- Z przyjemnością ogłaszam, że będę grał w AT&T Pebble Beach Pro-Am na początku przyszłego miesiąca! Jedziemy - napisał Bale.

Były piłkarz (występujący wtedy jeszcze w Realu Madryt) w najbardziej widowiskowy sposób pokazał miłość do tej dyscypliny jesienią 2019 roku. Walia wygrała wówczas 2:0 z Węgrami i zapewniła sobie awans do mistrzostw Europy. Gareth Bale uśmiechnięty od ucha do ucha pozował z kolegami przed obiektywami fotoreporterów. Byłaby to normalna scena w takich okolicznościach, gdyby nie flaga, która znajdowała się przed nim. "Walia. Golf. Madryt. W tej kolejności".

AT&T Pebble Beach Pro-Am założony został w 1937 roku. W turnieju bierze udział 156 zawodowców i 156 amatorów. Każdy profesjonalista jest sparowany z graczem amatorem. Zawody odbywają się zwykle w lutym na trzech różnych polach golfowych, obecnie są to Pebble Beach Golf Links, Spyglass Hill Golf Course i Monterey Peninsula Country Club. Turnieju PGA Tour odbędzie się w Kalifornii.