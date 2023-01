Oficjalnie: Holandia ma nowego selekcjonera. Wielki powrót

Louis van Gaal opuścił reprezentację Holandii po mistrzostwach świata w Katarze. Kadra z Beneluksu odpadła w ćwierćfinale turnieju po rzutach karnych z Argentyną. - Nie będę dalej trenerem reprezentacji Holandii. To był zdecydowanie mój ostatni mecz. To, co zostawiam po sobie, to doskonała grupa ludzi i piłkarzy. Jestem bardzo dumny - mówił van Gaal po ćwierćfinale mundialu. Holenderska federacja ogłosiła już jego następcę.

Ronald Koeman następcą Louisa van Gaala. Umowa aż do kolejnego mundialu

Następcą Louisa van Gaala w reprezentacji Holandii został Ronald Koeman, który podpisał umowę ważną do końca lipca 2026 roku, czyli do mistrzostw świata, które wtedy odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Koeman wcześniej prowadził kadrę Holandii w latach 2018-2020 i wówczas nagle odszedł do Barcelony. - Taki sposób mojego odejścia był dozwolony ze względu na klauzulę w umowie. Teraz nie mamy takiego zapisu - mówił Koeman na konferencji prasowej. - To dla mnie zaszczyt. Dwa lata w kadrze dały mi dużo radości - wyjaśnił.

Do tej pory Ronald Koeman poprowadził reprezentację Holandii w 20 meczach, m.in. w Lidze Narodów i el. Euro 2020 - łącznie wygrał jedenaście spotkań, pięć zremisował i cztery przegrał. Teraz głównym celem Koemana będzie awans na mistrzostwa Europy, które odbędą się w 2024 roku w Niemczech. Holandia zagra w eliminacjach w grupie B z Francją, Gibraltarem, Grecją i Irlandią. Awans na turniej wywalczą dwie najlepsze reprezentacje.

Ronald Koeman poinformował w trakcie powitalnej konferencji prasowej, że reprezentacja Holandii będzie teraz występować w formacji z czwórką obrońców. Selekcjoner Holendrów odniósł się też krótko do transferu Memphisa Depaya, jednego z liderów reprezentacji. - Memphis nie czuł się komfortowo w Barcelonie, a teraz będzie miał więcej minut w Atletico - dodał Koeman.