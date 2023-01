O skandalu z udziałem Fernando Santosa pisała cała Portugalia. "Wiele kłamstw"

Najprawdopodobniej to Fernando Santos zostanie ogłoszony we wtorek jako nowy selekcjoner reprezentacji Polski. Polski Związek Piłki Nożnej ma "szczęście", że drugi rok z rzędu zatrudnia trenera z uznaną marką we własnym kraju, ale za którym ciągnie się afera. W przypadku Santosa jest to nawet wyrok sądu.

Na Santosie ciąży nieprawomocny wyrok

W październiku 2022 r. Fernando Santos został uznany przez portugalski sąd za winnego niepłacenia podatków. Trener odprowadzał niższy podatek od swojej pensji za pracę selekcjonera przy pomocy swojej firmy-widmo Fernacosa. To na jej konto trafiała jego wypłata od portugalskiej federacji piłkarskiej.

Portugalski urząd skarbowy, który podał Santosa do sądu, zastosował rzadko używaną tzw. klauzulę przeciwdziałania nadużyciom finansowym. Urząd odwołuje się do niej jedynie wtedy, kiedy są jawne dowody na przestępstwa na wysokie kwoty. Według wyliczeń urzędu Santos nie zapłacił 80 proc. podatków w latach 2016-2017.

Santos przekonywał, że jego firma rozpoczęła działalność jeszcze przed zatrudnieniem na stanowisku selekcjonera kadry Portugalii. Media dowiedziały się jedynie, że Fernacosa powstała w tym samym roku, co rozpoczął pracę z reprezentacją, czyli w 2014 r. Konsultował sprawę wypłaty ze swoimi prawnikami i mówili, że przelewy na konto firmy są w pełni legalne. Takie tłumaczenie nie przekonało sądu.

Zgodnie z wyrokiem Santos, jego żona i wspólnik mieli zwrócić aż 4,5 mln euro. Jako współwinnego wskazano też związek. Portugalczyk uważał, że jest niewinny i postanowił się odwołać. W rozmowie z portugalską stacją Sport TV przekonywał, że będzie się odwoływał nawet do najwyższej możliwej instancji, czyli do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

- To bolało, boli i będzie boleć, bo słyszałem wiele kłamstw na swój temat. Nigdy wcześniej nie byłem oskarżony o oszustwa podatkowe. Jestem absolutnie przekonany, że mam rację w tej sprawie - mówił w wywiadzie.

W związku z odwołaniem sprawa może jeszcze się ciągnąć przez długie miesiące. Portugalskie media przewidują, że ostateczny wyrok zapadnie jesienią 2023 r.