Znakomite wejście Polaka do nowej drużyny. Asysta już w drugim spotkaniu [WIDEO]

Kamil Piątkowski nie miał ostatnio zbyt wielu okazji do gry w RB Salzburg. Mimo to cieszył się sporym zainteresowaniem ze strony zagranicznych klubów. Mówiło się m.in. o zapytaniach ze strony Feyenoordu czy Leicester City. Ostatecznie 22-latek trafił na półroczne wypożyczenie do KAA Gent. Jego umiejętnościami zachwycał się Samuel Cardenas, szef skautów belgijskiej drużyny. - Jest kompletnym defensorem, może robić wszystko. Jest szybki i silny, do tego dobrze gra w powietrzu. Jest też "proaktywny" i co najważniejsze: bardzo dobrze radzi sobie z piłką przy nodze. Przejmuje inicjatywę, potrafi zagrywać wertykalne, prostopadłe podania - chwalił Piątkowskiego.

Piątkowski zaimponował. Asysta już w drugim spotkaniu w nowych barwach

Polak udowodnił, że Gent nie popełnił błędu, sprowadzając go w szeregi zespołu. W debiucie z RSC Charleroi pokazał się z dobrej strony, a na boisku spędził 75 minut. Jeszcze lepiej zaprezentował się podczas drugiego meczu w belgijskiej lidze. W niedzielę, 22 stycznia Gent zmierzył się z St. Truiden, a Piątkowski znów pojawił się w wyjściowej jedenastce.

Mecz od początku lepiej układał się dla piłkarzy Heina Vanhaezebroucka. Od 16. minuty grali w przewadze, po tym, jak czerwoną kartkę otrzymał Aboubakary Koita. Wynik spotkania w 34. minucie otworzył Ibrahim Salah. Już 10 minut później było 2:0, a do bramki trafił Hugo Cuypers. 25-letni Belg nie zatrzymał się i już w 55. minucie podwyższył na 3:0, a asystował mu właśnie Piątkowski. Całą akcję można zobaczyć na poniższym wideo - początek 2:50.

To pierwsza asysta dla Polaka w nowych barwach. Mimo to Piątkowski nie rozegrał spotkania do końca - w 64. minucie zmienił go Jens Petter Hauge. Dzięki zwycięstwu z St. Truiden Gent awansował na czwarte miejsce w tabeli Jupiler Pro League. Do prowadzącego KRC Genk traci 17 punktów. W kolejnym spotkaniu Gent zmierzy się z Cercle Brugge. Niewykluczone, że na boisku znów od pierwszych minut pojawi się Piątkowski.

Przyszłość Polaka znana jest na najbliższe pół roku. To czy zostanie w Gandawie na dłużej, w dużej mierze będzie zależało od ekipy mistrza Austrii. - Wypożyczyliśmy Kamila Piątkowskiego bez opcji wykupu, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało na koniec sezonu. Dla nas jest to rzecz jasna interesujący zawodnik, ale musimy brać pod uwagę także drugą stronę. Red Bull Salzburg zapłacił za niego duże pieniądze, na pewno jest to piłkarz, w którego ciągle wierzą - stwierdził Cardenas w wywiadzie dla Weszlo.