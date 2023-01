Tego jeszcze nie było. Drybling "na Michaela Jacksona" wywołał awanturę [WIDEO]

W piłce nożnej wachlarz sztuczek technicznych i zwodów jest bardzo szeroki, ale piłkarze wciąż potrafią zadziwić kibiców nowymi rozwiązaniami. Zupełnie nowy ruch, który podbił sieć, zaprezentował brazylijski piłkarz Portuguesa Santista w meczu z Gremio Novorizontino (4:2).

Drybling "na Michaela Jacksona". Hit

Erik, jak przedstawia go "Marca" mówi, że próbował już tego wcześniej. - Nie możesz robić żadnych sztuczek ani nic w tym stylu, ponieważ jest przeświadczenie, że nie szanujesz i poniżasz przeciwnika, a to nie o to chodzi. Myślę, że taki jest styl niektórych graczy. I nadal będę to robić, zawsze mając na celu pomóc zespołowi w odnoszeniu zwycięstw. Gra była dobra i zrobiłem to. Nikogo nie obraziłem, po prostu grałem w piłkę. To mój styl gry, to część futbolu – mówi 27-latek.

Co zrobił Erik? Mając piłkę w bocznym sektorze boiska nagle ją zostawił i wykonał obrót niczym Michael Jackson, po czym zagrał piłkę. I rzeczywiście, jego rywalom to się nie spodobało. To była 95. minuta meczu i spotkanie było już rozstrzygnięte. Po tej sztuczce doszło do faulu na Eriku. Piłkarze Gremio wykorzystali przerwę w grze, żeby podbiec do Erika i zaczęła się awantura. Obyło się bez czerwonych kartek, ale piłkarze popychali się wzajemnie.

- Dzisiaj piłka nożna jest bardzo nudna i nadal będę dryblował na Michaela Jacksona – zapowiedział piłkarz.

