Ronaldo w debiucie przyćmiony przez kolegę z drużyny. Raz oczarował [WIDEO]

Cristiano Ronaldo pod koniec grudnia 2022 roku podpisał 2,5-letni kontrakt z Al-Nassr, dzięki któremu zarobi 200 milionów dolarów za rok gry. Na jego debiut kibice musieli trochę poczekać, ponieważ pauzował przez zawieszenie za uderzenia kibica Evertonu. Portugalczyk w miniony czwartek zagrał w meczu gwiazd Al-Nassr i Al-Hilal z Paris Saint-Germain, a już w niedzielę po raz pierwszy zagrał w saudyjskiej lidze. Tego dnia Al-Nassr podejmowało na własnym stadionie Al-Ettifaq.

Al-Nassr wygrywa. Cristiano Ronaldo nie błysnął

Od początku meczu przewagę miała drużyna gospodarzy, która częściej utrzymywała się przy piłce. Nie przełożyło się to jednak na dużą liczbę podbramkowych sytuacji. Obie ekipy oddawały mało strzałów i większość z nich była niecelna, a Cristiano Ronaldo nie miał zbyt wielu okazji do wykazania się. W 31. minucie Al-Nassr objęło w końcu prowadzenie, ale na listę strzelców nie wpisał się Portugalczyk. Piłkę do siatki wpakowała gwiazda drużyny Anderson Talisca. Ronaldo chwilę później podbiegł do strzelca i wspólnie cieszyli się z prowadzenia. Pod koniec pierwszej części meczu napastnik mógł strzelić gola, ale jego strzał z rzutu wolnego był niecelny.

W drugiej połowie obraz meczu się nie zmienił. Cristiano Ronaldo ponownie rzadko był przy piłce, a jego pojedyncze próby strzałów lub dośrodkowań nie zagrażały bramce rywala. W 58. minucie z trudnej pozycji umiejętnie dograł piłkę do Goznalo Martineza. Argentyńczyk oddał strzał na bramkę, ale Paulo Victor popisał się świetną interwencją. Mimo że przewagę miało Al-Nassr, goście nie zamierzali łatwo się poddawać.

W 70. minucie byli bliscy doprowadzenia do wyrównania, ale ich zawodnik fatalnie spudłował z pola karnego. Ronaldo był dość niewidoczny, ale dziesięć minut później stanął przed szansą na podwyższenie prowadzenia. W polu karnym W łatwy sposób minął obrońcę rywala i oddał strzał na bramkę, ale piłkę ponownie odbił Paulo Victor. Ostatecznie wynik do końca meczu już się nie zmienił i Al-Nassr pokonało Al-Ettifaq 1:0. Ronaldo poza kilkoma zwodami nie pokazał w tym meczu za wiele, a bohaterem ekipy z Rijadu był jej dotychczasowy lider Talisca.

Al-Nassr 1:0 Al-Ettifaq

Strzelec: Anderson Talisca (31')

Dzięki zwycięstwu Al-Nassr wróciło na pozycję lidera. Po 14 kolejkach ma na koncie 33 punkty. Drugie Al-Hilal wyprzedza o punkt, ale ma jeden mecz rozegrany mniej. W następnej serii spotkań zmierzy się z Al-Fateh. Mecz odbędzie się 3 lutego o 16:00. Al-Ettifaq z kolei plasuje się na 10. miejscu z 16 punktami na koncie.

