Szalony mecz w Dortmundzie. Siedem goli i wielki powrót Hallera. "Pieprzyć raka"

Nikt nie spodziewał się, że Borussia Dortmund i Augsburg urządzą taki festiwal bramkowy. BVB aż cztery razy wychodziła na prowadzenie, a trzy razy niemalże natychmiast je traciła. Wyjątkowym momentem był oficjalny debiut Sebastiena Hallera w niemieckim klubie, wygrał z chorobą nowotworową.

Szalony mecz w Dortmundzie

Od początku Augsburg był skupiony na głębokiej defensywie i graniu z kontry. Borussia waliła głową w mur przez prawie pół godziny. Niemoc przełamał Jude Bellingham w 29. minucie efektownym strzałem tuż zza pola karnego.

To skromne prowadzenie utrzymało się nieco ponad dziesięć minut. Wyrównał po kontrze Augsburga Arne Maier. Ale nikt nie spodziewał się szaleństwa, jakie miało miejsce do końca pierwszej połowy. Oba zespoły poszły po więcej. Na prowadzenie dość szybko wyszła ponownie Borussia za sprawą gola Nico Schlotterbecka, który zaskoczył strzałem głową Rafała Gikiewicza. Jednak gospodarze bardzo szybko stracili gola, bo już w kolejnej akcji meczu. Do wyrównania doprowadził Ermedin Demirović, bezlitośnie zamykając kontratak.

W drugiej połowie Augsburg zagrał bardziej ofensywnie i zaczął sprawiać problemy Dortmundowi, szczególnie w pierwszych kilkunastu minutach tej części spotkania. Gospodarze mogą mówić o sporej dawce szczęścia, bowiem rywal zmarnował kilka wybitnych okazji. Szczególnie rozregulowany celownik miał Demirović, który powinien wykorzystać przynajmniej jedną szansę po przerwie.

Jak mawia klasyk, niewykorzystane okazje lubią się mścić i zemściły się na zespole z Bawarii na kwadrans przed końcem. Trzeciego gola dla gospodarzy strzelił Jamie Bynoe-Gittens, popisując się ładnym, technicznym strzałem ze skraju pola karnego.

Jednak BVB dalej grała niefrasobliwie w obronie i Augsburg od razu doprowadził do wyrównania za sprawą Davida Coliny, który najlepiej zachował się w zamieszaniu w polu karnym.

Nie było mowy o utrzymaniu remisu przez którąkolwiek ze stron. Borussia czwarty raz przejęła prowadzenie dosłownie chwilę po trzecim golu Augsburga. Tym razem szybką akcję precyzyjnym strzałem wykończył Giovanni Reyna.

Augsburg próbował, ale brakowało mu pomysłu i sil. Dortmund gonił za piątą bramką, ale za dużo bawił się w polu karnym gości. W ostatniej akcji spotkania worek z bramkami mógł powiększyć Guerreiro, ale jego strzał na pustą bramkę został wybity z linii bramkowej.

Borussia wygrała ten szalony mecz 4:3. W końcu zaczęła więcej strzelać i być bardziej skuteczna, ale dalej obrona jest piętą achillesową ekipy z Dortmundu. W drużynie Augsburga przez 90 minut grali Rafał Gikiewicz i Robert Gumny. Pierwszy z nich miał kilka udanych i ładnych interwencji. Drugi był bardzo aktywny przez całe spotkanie.

Wielki powrót Hallera

Ta historia zasługuje na osobne wyróżnienie. Haller trafił do Borussii latem, ale szybko wykluczył go z treningów nowotwór jądra. Przeszedł dwie operację i chemioterapię. Leczenie pozwoliło mu wrócić do treningów po kilku miesiącach. Wygrał z chorobą, lekarze dali mu zielone światło na powrót do oficjalnych spotkań. W niedzielę miał okazję do debiutu, wchodząc na boisko w 62. minucie. Był bardzo aktywny, szukał miejsca kolegom, starał się przyspieszać grę. Był jednak dość daleko od zdobycia bramki.

Gdy wchodził na boisko, dostał głośne owacje na stojąco. Na butach miał dodany napis "pieprzyć raka".

W tabeli Bundesligi Borussia Dortmund jest szósta z dorobkiem 28 punktów. Augsburg jest 15. i ma 15 punktów. Czeka go walka o utrzymanie.