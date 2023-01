Trener reprezentacji Rosji nie wytrzymał. Jedno pytanie i wybuchł. "Jesteś normalny?"

Sytuacja reprezentacji Rosji w piłce nożnej, ze względu na agresję kraju rządzonego przez Władimira Putina na Ukrainę, jest bardzo trudna. Od roku podopieczni Walerija Karpina nie rozegrali żadnego oficjalnego meczu o punkty, sprawdzając jedynie swoją formę w sparingach ze słabymi rywalami. Niewykluczone, że sytuacja niedługo się zmieni, czego bardzo chcą zarówno kibice, jak i sam sztab szkoleniowy.

Spotkanie z UEFA

Według informacji podawanych przez portal "sport-express.ru", 24 stycznia ma dojść do spotkania działaczy UEFA z osobami decyzyjnymi w rosyjskim związku. Debata ma dotyczyć sytuacji kraju agresora w międzynarodowym futbolu i ewentualnych porozumień, które mogą przywrócić reprezentację Rosji do walki m.in. w Lidze Narodów czy eliminacjach do największych turniejów.

Dziennikarze "sport-express.ru" postanowili spytać o opinię selekcjonera Walerija Karpina, który kilka miesięcy temu podpisał nowy kontrakt, utrzymując stanowisko do lata 2024 roku. Ten jednak nie był specjalnie skory do rozmowy i dał reporterom do zrozumienia, że sytuacja jest dla niego jasna i klarowna.

- Pytasz mnie o to, czego oczekuje od spotkania z UEFA. Sam przyznajesz, że bardzo chcesz powrotu reprezentacji do gry o punkty. Potem prosisz mnie o opinię sugerując, że może być inna. Pytasz selekcjonera reprezentacji, czy chce, żeby drużyna narodowa wróciła do gry. Czy ty jesteś normalny? - powiedział rozzłoszczony Karpin.

Szukanie rozwiązań

Od listopada 2021 roku, reprezentacja Rosji rozegrała zaledwie trzy mecze towarzyskie - z Kirgistanem, Tadżykistanem i Uzbekistanem. Podopieczni Walerija Karpina zdołali wygrać tylko pierwszy z nich, pokonując Kirgistan 2:1. W pozostałych dwóch spotkaniach padł remis 0:0.

W ostatnich tygodniach władze rosyjskiego związku piłkarskiego sondowały możliwość odłączenia się ze struktur UEFA i dołączenia do azjatyckiej federacji AFC, by wrócić do gry o punkty. Ostatecznie jednak na planach się skończyło. Tym samym sytuacja reprezentacji Rosji jest coraz trudniejsza. Wiele wyjaśnić się może 24 stycznia, kiedy dojdzie do planowego spotkania europejskich działaczy z RFU.