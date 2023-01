Cristiano Ronaldo "wyrzucił" go z klubu. I już znalazł nowy. Nie musi się przedstawiać

Vincent Aboubakar nie należy do globalnych gwiazd, ale ostatnio ciągle jest o nim głośno. Najpierw reprezentant Kamerunu wyróżnił się na mundialu pięknym golem w kosmicznym meczu z Serbią (3:3), a później trafił na pierwsze strony gazet po komentarzach dotyczących Cristiano Ronaldo, którego spotkał na treningu Al-Nassr.

- Zawsze myślałem, że Leo Messi jest lepszy od Cristiano Ronaldo i po treningu z Portugalczykiem zdałem sobie sprawę, że miałem rację - powiedział Kameruńczyk cytowany przez "Mundo Deportivo".

30-latek nie był zadowolony z ostatnich wydarzeń wokół Al-Nassr. W ostatnim czasie był czołowym napastnikiem Saudyjczyków. W 11 meczach zdobył cztery bramki i zanotował asystę. Transfer Cristiano Ronaldo sprawił, że musiał opuścić klub, bo Al-Nassr nie mogło przekroczyć progu zarejestrowanych obcokrajowców w drużynie.

No i w końcu zmienił klub. Mówiło się o Fenerbahce, a nawet Manchesterze United, ale ostatecznie trafił do Besiktasu.

Vincent Aboubakar nie musi się przedstawiać kibicom Besiktasu, bo oni świetnie go znają. W przeszłości Kameruńczyk strzelił 35 goli i zanotował dziewięć asyst, a potrzebował do tego 67 spotkań. Teraz z Besiktasem związał się 2,5-letnim kontraktem. Co ciekawe: w tureckim klubie zastąpił Wouta Weghorsta, który trafił do Manchesteru United.

W przeszłości Aboubakar reprezentował takie kluby jak: FC Porto, Valenciennes FC i FC Lorient.