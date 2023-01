Ciska oskarżeniami w FIFA. Chodzi o Ukrainę. "Zniszczą nas"

Niedługo minie rok od zbrojnej inwazji Rosji na Ukrainę. Chwilę po jej rozpoczęciu kluby piłkarskie z kraju agresora zostały zdyskwalifikowane ze wszystkich międzynarodowych rozgrywek. To samo spotkało również reprezentację Rosji. Nie można zapominać, że najbardziej ucierpiały drużyny ukraińskie, ponieważ na długi czas rozgrywki tamtejszej ligi zostały zawieszone.

Darijo Srna uderza w FIFA. "Walczymy nie tylko z Rosją, ale także z FIFĄ"

W związku z tym FIFA wprowadziła przepis, który umożliwia zagranicznym zawodnikom i trenerom na zawieszenie kontraktów i szukanie nowego pracodawcy poza Ukrainą. Spowodowało to wielkie straty finansowe, a drużyny opuściło wielu ważnych piłkarzy. W zeszły piątek Sportowy Sąd Arbitrażowy (CAS) oddalił apelację Szachtara przeciwko tym przepisom. Ukraińcy złożyli także prośbę o odszkodowanie w wysokości około 50 milionów euro, czyli tyle ile wynoszą utracone opłaty transferowe. Wniosek również został odrzucony. Darijo Srna jest z tego powodu wściekły na FIFA i skrytykował działania tej organizacji.

- Cały świat pomaga Ukrainie, ale FIFA tego nie robi. To ich obowiązek, a nic nie robią. To, co zrobiła nam FIFA, nie jest w porządku. Zniszczą nas. Nie prosimy o pieniądze, które nie należą do nas. Chcemy jedynie chronić klub, który grał 17 razy w fazie grupowej Ligi Mistrzów. I nieważne, czy to my, czy inny zespół, liczy się cały kraj. Chcemy, żeby chronili ukraińską ligę, a zamiast tego czujemy, że walczymy nie tylko z Rosją, ale także z FIFĄ - powiedział w rozmowie z "The Guardian".

- Zachowują się tak, jakby ich to nie obchodziło i co możemy zrobić? Jesteśmy dla nich mali. Sami wznowiliśmy naszą ligę. Do tej pory straciliśmy tylko dwa kluby z najwyższej ligi: FK Mariupol i Desnę Czernihów. Wszystkim pozostałym udało się przetrwać. Możesz sobie wyobrazić, że FIFA patrzy na to wszystko i nic nie robi, podczas gdy ludzie umierają, a piłkarze grają pod ostrzałem i przy syrenach alarmowych? - dodał.

Niedawno Michajło Mudryk przeniósł się z Szachtara do Chelsea za około 100 milionów euro. Skrzydłowy podpisał 8,5-letni kontrakt z nowym klubem. Srna wypowiedział się również na temat tego transferu.

- Gdyby nie było wojny, cena byłaby znacznie wyższa. Misza pokazał całemu światu, że jest jednym z najlepszych graczy na tej pozycji. Stanął na wysokości zadania i wziął na siebie ogromną odpowiedzialność, by być jednym z liderów Szachtara podczas rosyjskiej agresji. Miał niesamowitą szansę i ją wykorzystał - stwierdził dyrektor sportowy Szachtara.

Na koniec były chorwacki piłkarz krótko opowiedział o trwającej wojnie. - Rosja się nie zatrzymała. Spójrzcie, co zrobili w Dnieprze, kilka dni temu zginęło 40 osób. Zmieniło się jedynie to, że jesteśmy jeszcze silniejsi i bardziej zjednoczeni. Ciągle pracujemy i czekamy na wielkie zwycięstwo. Świat znajdzie sposób, aby to zakończyć. Przeżyjemy. Za Ukrainę, naszych ludzi i naszych fanów. Przetrwamy - zakończył.

