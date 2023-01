Oddalają się marzenia Liverpoolu i Chelsea. Mudryk zadebiutował w nowym klubie

Liverpool naciskał przez większość meczu, ale nie przyniosło to żadnych efektów. Chelsea szybko zdobyła gola, którego anulowano. Skupiła się na obronie, zmuszała do chaotycznej gry, przez co nie mieliśmy na Anfield pięknego widowiska. Wynik 0:0 oznacza tutaj duże rozczarowanie dla obu drużyn.

