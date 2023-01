Były trener Legii mógł tylko przecierać oczy ze zdumienia. Niewiarygodny gol [WIDEO]

W czwartek o godzinie 14:00 Sepahan podejmował na własnym stadionie Esteghlal w 16. kolejce irańskiej Persian Gulf Pro League. Był to mecz na szczycie, w którym zmierzyły się jedne z najsilniejszych klubów w tej lidze. Warto zaznaczyć, że Esteghlal prowadzi były trener Legii Warszawa Ricardo Sa Pinto. Portugalczyk pracował w stołecznym klubie w sezonie 2018/2019. Do irańskiej ekipy przeniósł się w lipcu zeszłego roku. Spotkanie nie rozczarowało, a kibice przeżyli sporo emocji.

Kapitalny gol z dystansu w Iranie

W pierwszej połowie nie padła żadna bramka, ale zmieniło się to tuż po przerwie. W 50. minucie gospodarze wykonywali rzut wolny niemal z połowy boiska. Do piłki podszedł Omid Noorafkan i wydawało się, że zdecyduje się na dogranie piłki. Pomocnik zaskoczył jednak wszystkich i oddał bardzo mocny strzał. Bramkarz Esteghlal był kompletnie zaskoczony i nie zdołał go obronić. Po wszystkim nie mógł uwierzyć w stratę gola z tak dużego dystansu i padł na ziemię.

Nie był to koniec emocji w tym spotkaniu. Zaledwie osiem minut później Esteghlal wyrównał po golu Amira Arsalana Motahariego. Kiedy wydawało się, że mecz zakończy się remisem, w ostatnich minutach sędzia podyktował rzut karny dla Sepahan. Do piłki podszedł znany z występów na mundialu 2018 i 2022 Ramin Rezaeian i pewnie wpakował piłkę do siatki. Tym samym gospodarze wygrali hitowe spotkanie 2:1.

Dzięki temu zwycięstwu Sepahan odskoczyło od czwartego Esteghlal na trzy punkty. Obecnie ekipa z Isfahanu jest wiceliderem tabeli z dorobkiem 30 punktów. Do pierwszego Persepolis traci pięć punktów. W następnej kolejce zmierzy się z Nassaji Mazandaran FC. Spotkanie zaplanowane jest na 26 stycznia o 14:30.

Omid Noorafkan jest piłkarzem Sepahan od lipca 2020 roku, kiedy to po wypożyczeniu został wykupiony z belgijskiego RSC Charleroi. W bieżącym sezonie jest ważnym piłkarzem drużyny i rozegrał w niej 17 meczów, w których strzelił trzy gole. Noorafkan jest również reprezentantem Iranu. W drużynie narodowej zagrał w 15 meczach.

