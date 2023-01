Brzęczek ostro nt. Lewandowskiego. "Robert nie zawsze jest w tym wyważony"

Czesław Michniewicz osiągnął wszystkie cele, które postawił przed nim Cezary Kulesza na początku 2022 roku, a mimo to nie utrzymał posady selekcjonera reprezentacji Polski. Eksperci nie mają wątpliwości, że wpływ na to miała nie tylko afera premiowa, ale i zła atmosfera w drużynie. Szkoleniowiec stawiał na głęboką defensywę i małe ryzyko, co nie odpowiadało zawodnikom ofensywnym, w tym Robertowi Lewandowskiemu i Piotrowi Zielińskiemu. Już po meczu z Francją kapitan reprezentacji dał wotum nieufności dla selekcjonera, sugerując między słowami, że jeśli ten zostanie w kadrze, to on zrezygnuje. To właśnie wypowiedź Lewandowskiego mogła wpłynąć na ostateczną decyzję Kuleszy.

Brzęczek krytykuje Lewandowskiego. "Robert nie jest wyważony"

Do tej teorii odniósł się Jerzy Brzęczek. Szkoleniowiec prowadził reprezentację Polski w latach 2018-2021. I choć za jego kadencji kadra awansowała na Euro 2020, to Zbigniew Boniek podjął decyzję o jego zwolnieniu. Wiele osób uważało, że wpływ na decyzję ówczesnego prezesa PZPN miał właśnie Lewandowski. Po meczu z Włochami (0:2) napastnik dostał od reportera TVP pytanie o to, jaki był plan Polski na spotkanie i jakie były wskazówki, by pokonać Włochów. Lewandowski milczał przez 8 sekund, co odebrano jako krytykę pod adresemBrzęczka.

Zdaniem byłego trenera Biało-Czerwonych, Lewandowskiemu często brakuje wyważenia w wypowiedziach pomeczowych, szczególnie gdy wynik spotkania jest niekorzystny dla reprezentacji. Brzęczek uważa, że napastnik powinien opanować emocje przed kamerami i wypowiadać się czysto merytorycznie. W innym przypadku jego reakcje są sensacją dla mediów i cała krytyka spada na selekcjonera.

- Robert jest wielkim napastnikiem. To kapitan reprezentacji i najważniejsza postać. Myślę jednak, że jest wiele sytuacji, w szczególności w momentach pomeczowych, kiedy jest negatywny wynik, to wszyscy czekają, co powie kapitan. I te momenty bardzo często decydują o tym, jaka jest narracja w mediach. Myślę, że Robert nie zawsze jest w tym wyważony i nie do końca w odpowiedni sposób to przekazuje. Później to ma straszne odbicie w świecie medialnym - podkreślił Brzęczek w programie "Dwa Fotele" na kanale Meczyki.pl.

Były selekcjoner przyznał, że Lewandowski cieszy się nie tylko wielkim autorytetem na boisku, ale i wśród kibiców, co często bywa zgubne i w pewnych sytuacjach negatywnie odbija się na całej drużynie.

- O zasługach Roberta nie musimy mówić, ale powinniśmy zdać sobie sprawę, że Robert nie jest sam na boisku. Jest jedenastu zawodników plus ci wszyscy, którzy są bardzo ważni na ławce i na trybunach. Nie wiem, czy niektórzy nie zdają sobie z tego sprawy, ale gdy wygrywamy, to jest "brawo Robert", a gdy przegrywamy, to zawsze drużyna i selekcjoner są nie tak. Myślę, że to dla pozostałej grupy nie jest zbyt zachęcające i pozytywne - zakończył.

Teraz PZPN poszukuje nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Cezary Kulesza przekazał, że podjął już decyzję, kto poprowadzi Biało-Czerwonych w eliminacjach do Euro 2024. Nie ujawnił nazwiska trenera, ale podkreślił, że będzie to obcokrajowiec. Z kolei TVP Sport poinformowało, że nowym selekcjonerem zostanie Paulo Bento. Jego oficjalna prezentacja ma nastąpić już w najbliższy wtorek, 24 stycznia.