Polski supertalent sypie się. Jego klub podjął drastyczną decyzję

W sierpniu 2022 roku Aleksander Buksa został wypożyczony z Genoi do belgijskiego OH Leuven. Miał to być krok w przód po tym, jak Buksa nie podbił włoskiej Serie A w sezonie 2021/2022. Jednak także w Leauven nie wygląda, to tak, jak powinno. 20-latek nie zagrał ani meczu w pierwszej drużynie, a na regularne występy może liczyć jedynie w rezerwach. W tych rozegrał 15 spotkań, w których strzelił cztery bramki. Nic też nie wskazuje na to, żeby belgijski klub skorzystał z klauzuli wykupu, którą ma zapisaną w kontrakcie Aleksander Buksa.

Aleksander Buska poszukuje odpowiedniego klubu do rozwoju

Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl poinformował, że Genoa chce przerwać wypożyczenie Buksy do Leuven. "Słyszę, że Genoa chce skrócić wypożyczenie Aleksandra Buksy do Leuven, gdzie gra jedynie w rezerwach. Co dalej? Nie zdziwiłbym się, gdyby oddali go od razu do Standardu Liege. Ten sam właściciel" - napisał dziennikarz na Twitterze.

Właścicielem Standardu Liege jest amerykańska firma inwestycyjna - 777 Partners. Amerykanie są także właścicielami Genoi. Tylko czy w Standardzie Liege byłoby młodemu napastnikowi łatwiej o grę? Leuven zajmuje dziewiąte miejsce w tabeli, a Standard szóste. Trudno sobie wyobrazić, żeby Buksa miał zadebiutować w teoretycznie lepszym klubie.

W sierpniu 2019 roku Aleksander Buksa zdobył bramkę w lidze mając zaledwie 16 lat i 220 dni. Jednocześnie został najmłodszym strzelcem gola w XXI wieku w polskiej ekstraklasie. Wtedy zrobiło się o nim głośno. "The Guardian" umieścił go wśród największych talentów urodzonych w 2003 roku, a jego losy miała śledzić nawet Barcelona. Zamiast katalońskiego klubu zgłosiła się Genoa. I od tamtego czasu kariera Buksy stoi w miejscu. Kto wie, może jednak przejście do Standardu Liege byłoby wyjściem z tej sytuacji.