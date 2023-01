Media: Tomasz Kędziora blisko zmiany klubu po sześciu latach. Transfer po znajomości

Tomasz Kędziora w obecnym sezonie wystąpił w 18 z 27 spotkań Dynama Kijów. Chociaż na początku sezonu był podstawowym zawodnikiem ukraińskiej drużyny, tak z czasem coraz więcej spotkań oglądał z poziomu ławki rezerwowych. W listopadzie wystąpił tylko w czterech z ośmiu meczów Dynama. To mogło sprawić, że 28-latek byłby otwarty na przenosiny do innego klubu.

Tomasz Kędziora otwarty na transfer do greckiej drużyny

Jak donosi grecki portal Sport24 zainteresowaniem prawym obrońcą wyraził klub PAOK Saloniki. Źródło twierdzi, że w Salonikach jest problem na pozycji prawego obrońcy z powodu urazów Eleftheriosa Lyratzisa i nierównej formy Joana Sastre.

To właśnie Tomasz Kędziora miałby rozwiązać ten problem. W ewentualnych przenosinach na pewno pomógłby fakt, że trenerem PAOK-u Saloniki jest Razvan Lucescu, który jest synem trenera Dynama Kijów, Mircei Lucescu. Trener Dynama miał wyrazić zgodę na odejście Kędziory, a sam zawodnik ma być otwarty na przenosiny do Salonik.

Aktualnie PAOK Saloniki zajmuje czwarte miejsce w lidze greckiej. Dzięki przewadze 13 punktów nad siódmym miejscem jest już niemalże pewne gry w grupie mistrzowskiej na koniec sezonu. Do prowadzącego w tabeli Panathinaikosu Ateny traci za to 9 punktów.

Tomasz Kędziora gra w Dynamie Kijów od 2017 roku. W tym czasie rozegrał 198 spotkań, w których strzelił siedem bramek i zanotował 20 asyst. W marcu 2022 roku został wypożyczony na trzy miesiące do Lecha Poznań w związku z agresją Rosji na Ukrainę. Kontrakt Kędziory obowiązuje do 2024 roku. Transfermarkt wycenia go na 3,5 miliona euro