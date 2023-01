Genialne zagranie Cristiano Ronaldo. Ośmieszył rywala. "Moment czystej magii" [WIDEO]

Wraz z początkiem stycznia Cristiano Ronaldo został zawodnikiem Al-Nassr. Na jego debiut w nowej drużynie musieliśmy trochę poczekać, ale lepszej okazji nie można było sobie wymarzyć. Portugalczyk zagrał w meczu gwiazd Al-Nassr i Al-Hilal z Paris Saint-Germain z Leo Messim w składzie. W spotkaniu zobaczyliśmy aż dziewięć bramek. Dwa gole zdobył właśnie Ronaldo. "37-latek chciał być postacią pierwszoplanową, najważniejszą. Miał zamiar udowodnić, że nie przyjechał do Arabii Saudyjskiej, by tylko odcinać kupony na koniec kariery" - pisał po meczu Marcin Jaz ze Sport.pl.

Cristiano Ronaldo zachwycił w spotkaniu z PSG. Zawstydził Solera. "Czysta magia"

Ronaldo rozegrał znakomite 61. minut. Starał się być wszędzie. Cofał się głęboko po piłkę, wspierał skrzydłowych, pokazywał się na pozycjach, do dośrodkowań. Zachęcał również kolegów z drużyny, by ruszyli do pressingu i śmielej atakowali rywali. Co więcej, Portugalczyk popisał się kilkoma świetnymi zagraniami i zwodami.

Szczególnie jeden z nich zaimponował kibicom zebranym na trybunach. W 10. minucie rywalizacji Ronaldo zawstydził Carlosa Solera. Portugalczyk otrzymał podanie, a przed napędzeniem ataku próbował powstrzymać go pomocnik PSG. Hiszpan pozostawił jednak wyraźną lukę między nogami, co bezwzględnie wykorzystał były piłkarz Realu Madryt. Ronaldo ustawił się tyłem do rywala, a następnie umieścił piłkę piętką pomiędzy nogami Solera.

Tym zagraniem Portugalczyk zachwycił kibiców. Na trybunach zapanowała wrzawa, a fani coraz chętniej skandowali nazwisko piłkarza. "To był moment czystej magii" - zachwycali się dziennikarze portalu Sports Brief.

Ostatecznie PSG triumfowało 5:4. Oprócz Ronaldo bramki dla drużyny saudyjskiej zdobyli Jang Hyun-Soo i Talisca. Z kolei na listę strzelców francuskiej drużyny wpisali się Leo Messi, Marquinhos, Sergio Ramos, Kylian Mbappe i Hugo Ekitike. To właśnie starcie Ronaldo z Messim postrzegano jako największą atrakcję tego wieczora. I gwiazdy nie zawiodły. Spotkanie było piłkarskim świętem. Kibice mieli szczęście podziwiać gole, nietrafiony rzut karny, czerwoną kartkę i liczne sztuczki techniczne.

Teraz fani czekają na oficjalny debiut Ronaldo w lidze. W kolejnym spotkaniu Al-Nassr zmierzy się Ettifaq. Mecz zaplanowano na niedzielę 22 stycznia. Początek o godzinie 18:30.