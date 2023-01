Szok. Największy rywal Wieczystej wycofuje się z rozgrywek. "Mam dość"

ŁKS Łagów do tej pory był największym rywalem Wieczystej Kraków w walce o awans do II ligi. Ekipa z Łagowa przed przerwą w rozgrywkach zajmowała pierwsze miejsce w tabeli z dorobkiem 37 punktów. Nad wspomnianą wyżej trzecią Wieczystą miała trzy punkty przewagi, a nad drugą Avią Świdnik, dwa. Teraz sytuacja w czwartej grupie III ligi bardzo się zmieni.

ŁKS Łagów wycofuje się z rozgrywek III Ligi. Wieczysta Kraków traci głównego rywala

Na jesieni wyszło na jaw, że ŁKS Łagów zmaga się z problemami finansowymi. Prezes klubu Marek Brudek przekazał w rozmowie z portalem Podkarpacielive.pl, że piłkarze nie otrzymali wypłaty za październik i listopad. Ponadto z ŁKS-em zakończył współpracę sponsor tytularny firma Probudex. Brudek zaznaczał, że szuka nowych sponsorów, którzy mogliby "wypełnić lukę" po wspomnianym wyżej sponsorze, ale ostatecznie mu się to nie udało. W czwartek poinformował, że ŁKS Łagów nie przystąpi do rundy wiosennej rozgrywek III ligi.

"To koniec ŁKS-u w III lidze. Pierwsza drużyna klubu, lider III ligi zostanie wycofany z rozgrywek już w najbliższy poniedziałek. Jutro około godziny 16:00 potwierdzę tutaj na 100% tę smutną wiadomość." - napisał na Facebooku. - Szanse na uratowanie klubu pozostały iluzoryczne, określiłbym je na jeden procent. Zawodnicy dostali już wolną rękę w poszukiwaniu klubów, ale w piątek ostatecznie potwierdzę im tę informację - dodał w rozmowie z portalem Echodnia.eu.

- Rozmawiałem pewnie z setką osób. Wśród nich byli politycy, ministrowie, posłowie. Nic z tego. Mam dość. Nie mogę wyrzucić na bruk ludzi, którzy mi wygrali rundę. Upadam razem z nimi - powiedział prezes w wywiadzie dla portalu Podkarpacielive.pl

Informacje, które przekazał prezes, są rozczarowujące. Klub był bardzo bliski awansu do III ligi już w zeszłym sezonie. Na trzy kolejki przed końcem miał tyle samo punktów, co liderująca Siarka Tarnobrzeg. Ostatecznie ekipa z Łagowa przegrała bezpośredni mecz z Siarką i nie awansowała. W tym sezonie ponownie była bardzo bliska sukcesu, ale jak już wiemy, nie zdoła go osiągnąć.

