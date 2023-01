Pierwszy mecz Ronaldo w Arabii Saudyjskiej. Lepiej być nie mogło

Na debiut Cristiano Ronaldo na saudyjskich boiskach musieliśmy trochę poczekać, ale lepszej okazji nie można było sobie wymarzyć. Portugalczyk zagrał w meczu gwiazd Al-Nassr i Al-Hilal z Paris Saint-Germain. Poziom wysokiej jakości na boisku przekraczał skalę. To mogło tylko nakręcić Ronaldo do dobrej gry, nawet jeśli to sparing. Faworyt był oczywisty, ale w zespole gwiazd saudyjskich klubów Ronaldo chciał być postacią pierwszoplanową, najważniejszą. Miał zamiar udowodnić, że nie przyjechał do Arabii Saudyjskiej, by tylko odcinać kupony na koniec kariery.

REKLAMA

Zobacz wideo Trener wygnał zawodnika z boiska

Ronaldo zagrał tak, że już go uwielbiają

Faworytem było PSG, bez żadnej dyskusji. Dało się to zauważyć na boisku od pierwszej minuty - poukładani, ograni, częściej byli przy piłce, atakowali i kreowali groźne sytuacje. Gwiazdy ligi saudyjskiej musiały maksymalnie. Pierwszy sygnał, by nie odpuszczać, dał właśnie Ronaldo. Pierwsza lepsza akcja gwiazd saudyjskich klubów to był jego rajd zakończony celnym strzałem.

Portugalczyk starał się być wszędzie. Cofał się głęboko po piłkę, wspierał skrzydłowych, pokazywał się na pozycjach, do dośrodkowań. Był pierwszy do ataku i pierwszy do pressingu. Starał się dawać przykład innym, że da się grać z największymi na równym poziomie, że można im sprawić problemy.

Saudyjska publika często skandowała jego nazwisko. Był w centrum ich uwagi, niezależnie od tego, kto miał piłkę przy nodze, kto atakował. Szczególnie to było słychać po jego efektownych zwodach, zagraniach, ale też gdy wywalczył rzut karny w pierwszej połowie. Oberwał w powietrzu od Keylora Navasa, chwilę zwijał się z bólu, ale dość szybko się otrząsnął. Potem grał z niewielką opuchlizną i czerwonym śladem pod okiem.

Ronaldo pewnie wykorzystał ten rzut karny, a potem cały stadion w Rijadzie spróbował naśladować jego słynną cieszynkę, krzycząc razem z nim słynne "siuuu". To był dowód, że cała Arabia Saudyjska po prostu ubóstwia Ronaldo.

Messi kontra Ronaldo. 1:0. Wystarczyły trzy minuty [WIDEO]

Jeden gol to było za mało dla Portugalczyka, parł do przodu, po kolejnego. I udało mu się go strzelić w ostatniej akcji pierwszej połowy Trafił główką w słupek, ale po chwili dobił piłkę, wykorzystując bezlitośnie kiks Sergio Ramosa. Znowu wprawił publiczność w ekstazę, jakby to szaleństwo miało nigdy się nie skończyć.

Cristiano Ronaldo został zmieniony w 61. minucie. Wówczas zeszli też Neymar, Leo Messi i Kylian Mbappe. Po tych zmianach mecz stracił temperaturę, spadły tempo i intensywność. PSG wygrali z gwiazdami Al-Nassr i Al-Hilal 5:4.

Cristiano Ronaldo odpowiedział Leo Messiemu. I to dwa razy [WIDEO]

Portugalczyk siedział na ławce uśmiechnięty, spokojny, zrelaksowany, z pełną świadomością, że nie zawiódł niczyich oczekiwań, także swoich. Znów mógł poczuć się wielki. Za każdym razem, gdy realizator pokazywał Ronaldo, wyświetlał się obraz z kamery na telebimach stadionu. Publika szalała ze szczęścia za każdym razem. Robiło się głośniej, gdy pozdrawiał kibiców. Fani reagowali jak nastolatki zakochane w swoim idolu.

Ronaldo jest nadzieją Saudyjczyków na lepszą przyszłość tamtejszej piłki. Rozbudzi zainteresowanie ligą, mecze Al-Nassr z jego udziałem powinny przyciągnąć tłumy na trybuny, a sam piłkarz ma podnieść poziom i atrakcyjność spotkań. Swoim występem z PSG okraszonym dubletem rozbudził apetyty na Półwyspie Arabskim.

Najważniejsze w kraju i w Azji dopiero przed nim. Sam podkreślał, że przyszedł do Al-Nassr, by bić rekordy i zdobywać trofea. Pozostaje czekać, aż słowa zamieni w czyny.