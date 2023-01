Messi kontra Ronaldo. 1:0. Wystarczyły trzy minuty [WIDEO]

W normalnych okolicznościach pewnie mało kogo interesowałby mecz towarzyski PSG z drużyną z ligi arabskiej, na którą składają się najlepsi piłkarze z Al-Nassr i Al-Hilal. Wszystko jednak zmieniło przejście Cristiano Ronaldo do drużyny z ligi saudyjskiej. Chociaż Portugalczyk tych ruchem wypisał się z wielkiego futbolu, to wrócił na chwilę do niego za sprawą towarzyskiej rywalizacji z Leo Messim, który niedawno wrócił do gry w barwach PSG opromieniony wygraną na mistrzostwach świata w Katarze.

Trzech minut potrzebował Leo Messi na strzelenie gola

Obaj gracze znaleźli się w wyjściowych jedenastkach obu drużyn. Ronaldo mógł spotkać jeszcze innych starych znajomych z Realu Madryt jak Sergio Ramos, czy Keylor Navas.

Spotkanie błyskawicznie zaczęło się wspaniale dla drużyny aktualnych mistrzów Francji. Znajdujący się na lewym skrzydle Kylian Mbappe podał do Neymara, a ten fantastyczny podaniem zewnętrzną częścią stopy wypuści Leo Messiego sam na sam z bramkarzem łączonej drużyny z ligi saudyjskiej. Argentyńczyk lekko trafił w piłkę i ta wpadła do siatki. Także już w trzeciej minucie otwarty został korespondencyjny pojedynek strzelecki między Messim a Ronaldo w meczu, który może być ich ostatnią bezpośrednią rywalizacją na boisku.

