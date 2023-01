Wyciek kolejnego rządowego maila ze Stanowskim w tle. "Musimy ładnie zarządzić"

Serwis poufnarozmowa.top ujawnia maile, jakie wymieniają - lub mieli wymieniać - między sobą członkowie rządu i powiązane z nimi osoby. Tydzień temu ujawniono chociażby PIT prezesa Orlenu Daniela Obajtka, a wcześniej wymianę zdań między politykami na temat ustawy antyaborcyjnej.

REKLAMA

Zobacz wideo „Każdy się przygląda i mówi: Boże, jakie to jest brutalne"

Policja, rodzina i NEC Nijmegen szukają zaginionego piłkarza. Dwa tygodnie bez kontaktu

Chłopik kontaktował się ze Stanowskim. "Musimy ładnie zarządzić tematem piłkarskim"

Z e-maili publikowanych przez Poufną Rozmowę pochodziły informacje m.in. o związkach obozu władzy z dziennikarzami czy planowanej nagonce na osoby LGBT. W czwartek światło dzienne ujrzał kolejny mail, który rzekomo miał zostać wysłany przez Mariusza Chłopika – nieformalnego doradcę premiera Mateusza Morawieckiego, a dzisiaj członka zarządu Legia Training Center. Mail nosi tytuł "Life Kanał Sportowy". Oto treść wiadomości (pisownia oryginalna):

"Dzień dobry, musimy ładnie zarządzić tematem piłkarskim abyśmy nie dostali obuchem. Jestem po rozmowie z największym kanałem YT w Polsce który mówi o piłce nożnej. Ostatni live z Kanału Sportowego oglądało 300 tys osób. Możemy zrobić dziś live, który poprowadzi Krzysiek Stanowski (jeden z najlepszych dziennikarzy sportowych w PL) z Łukaszem bądź Michałem. Łączenie przez telefon. Akcje możemy zrobić między 19-20:00. Proszę o decyzje. Moim zdaniem warto" – napisał Chłopik.

Wyciekł mail Mariusza Chłopika https://poufnarozmowa.top/musimy-ladnie-zarzadzic-tematem-pilkarskim-abysmy-nie-dostali-obuchem/

Mail miał zostać wysłany 9 marca 2020 r. Wówczas palącym problemem była pierwsza fala koronawirusa w Polsce i kwestia tego, że rozgrywki piłkarskie w Polsce zostaną zawieszone. Adresatami maila byli: Janusz Cieszyński (ówczesny wiceminister zdrowia), Michał Dworczyk (ówczesny szef Kancelarii Premiera), Piotr Mueller (rzecznik rządu), Tomasz Matynia (aktualnie szef Centrum Informacyjnego Rządu) i Łukasz Szumowski (ówczesny minister zdrowia). Mail trafił też do skrzynki Mateusza Morawieckiego i Tomasza Filla (były dyrektor Centrum Informacyjnego Rządu).

Dani Alves ma zostać aresztowany. Poważne oskarżenia wobec legendy Barcelony

Mail został wysłany o 16:35. Tego samego dnia "Kanał Sportowy" rzeczywiście przeprowadził transmisję na żywo, którą poprowadzili Krzysztof Stanowski i Michał Pol. I pojawiło się w niej łączenie ze wspomnianym w mailu Cieszyńskim. Stanowski zapytał się ówczesnego wiceministra zdrowia m.in. o to, dlaczego na pierwszy ogień poszły stadiony i piłka nożna, a galerie handlowe zostały otwarte, podobnie jak wiece prezydenckie, które mogły odbywać się bez przeszkód.

- Trzeba pamiętać o tym, że działania będą podejmowane stopniowo. Należy się spodziewać, że w najbliższym tygodniu, dwóch, liczba przypadków [koronawirusa] wzrośnie. Każda taka sytuacja wchodzi w kolejne fazy. Przede wszystkim dlatego, że to są wydarzenia, na których gromadzą się tysiące fanów. Może jeszcze w polskiej ekstraklasie nie ma kompletu na trybunach, ale jak wchodzą kibice, to jednak są zgromadzeni na niewielkiej powierzchni. To idealne warunki do tego, żeby tego wirusa przekazywać dalej. W naszej ocenie to jest taka sytuacja, kiedy frajda z oglądania piłki na żywo jest mniej ważna niż to, żeby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Dlatego premier Morawiecki zaprosił szefów związków sportowych, żeby o tym porozmawiać i zastanowić się nad tym, jak odpowiedzialnie podejść do sytuacji – tłumaczył Cieszyński.

Program "Kanału Sportowego" jest dostępny pod tym linkiem. Rozmowa z Cieszyńskim zaczyna się od 05:45.