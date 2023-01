Brazylia wciąż marzy o wielkim trenerze. Legenda ma pomóc go przekonać

Mundial w Katarze był bardzo rozczarowujący dla reprezentacji Brazylii, która była faworytem do zdobycia złotego medalu. Imprezą z posadą selekcjonera pożegnał się Tite. Był on najdłużej pracującym trenerem kadry narodowej pięciokrotnych mistrzów świata od kilkudziesięciu lat, ale wciąż nie doczekał się swojego następcy. Federacja liczy, że uda się namówić do objęcia tego stanowiska Carlo Ancelottiego. Pomóc ma w tym specjalny człowiek.

Ancelotti chce wypełnić kontrakt w Madrycie, ale wysłuchałby federacji

Władze związku marzą o tym, żeby czołowych zawodników na świecie prowadził uznany szkoleniowiec. Carlo Ancelotti idealnie wpisuje się w te kryteria. Mógłby być pierwszym w historii zagranicznym selekcjonerem "Canarinhos", lecz na przeszkodzie stoi jego kontrakt z Realem Madryt. Obowiązuje on do końca czerwca 2024 roku i Włoch zamierza go wypełnić.

Mimo to 63-latek dawał sygnały, iż byłby ciekawy wysłuchania propozycji brazylijskiej federacji. To Ednaldowi Rodriguesowi, prezesowi związku, wystarczyło. Chęć pomocy zgłosił dobry znajomy Ancelottiego - Ronaldo Luis Nazario de Lima. Były legendarny napastnik pracował z Włochem w Milanie, a obecnie na co dzień mieszka w Madrycie.

63-latek od dawna znany jest ze swoich świetnych kontaktów interpersonalnych i potrafi ułożyć sobie relacja z najlepszymi zawodnikami na świecie. Świadczą o tym jego liczne sukcesy. W obu kadencjach w Realu Madryt wygrał Ligę Mistrzów. Dwa wcześniejsze triumfy w tych rozgrywkach dołożył z AC Milan.