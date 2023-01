Shakira domyśliła się, że Pique ją zdradza. Spojrzała na słoik z dżemem

Gerard Pique i Shakira rozstali się w czerwcu 2022 roku. Powodem miały być liczne zdrady, których dopuszczał się piłkarz. W ostatnich tygodniach dyskusje o parze na nowo rozgorzały, po tym, jak piosenkarka nagrała "diss" na byłego partnera. W piosence potwierdziła, że Hiszpan zdradził ją z młodszą kobietą i to było powodem rozpadu związku. Okazuje się, że wykonawczyni hitu "Waka Waka" odkryła niewierność w bardzo nietypowy sposób.

Słoik dżemu ujawnił zdradę Gerarda Pique. Shakira przekonuje: "do lodówki idzie się po prawdę"

Shakira miała odkryć, że jest zdradzana po tym, kiedy wróciła do domu po jednej z tras koncertowych. W kuchni miała znaleźć słoik z niedojedzonym dżemem truskawkowym, którego nie lubi jej mąż. Ta sytuacja miała przekonać piosenkarkę, że ktoś musiał być w domu podczas jej nieobecności. Oczywiste podejrzenia padły na kochankę partnera, co niedługo później okazało się słuszne. Sytuacja wydaje się absurdalna, ale Shakira miała być jedyną osobą w domu, która jadła ten przetwór i to skłoniło ją do dalszego odkrywania prawdy.

Co ciekawe, w teledysku do piosenki "Te Felicito" piosenkarka otwiera lodówkę i znajduje w niej głowę piosenkarza Rauw'a Alejandro. Jeden z kolumbijskich dziennikarzy zapytał ją, co miał oznaczać ten gest, a gwiazda odpowiedziała bez namysłu: "Szukałam prawdy. Po to właśnie idzie się do lodówki".

Po "dissie" nagranym przez Shakirę sytuacja między byłą parą prawdopodobnie się zaogniła. Piosenkarka stwierdziła, że Pique "zamienił Ferrari na Twingo i Rolexa na Cassio". Piłkarz postanowił odpowiedzieć w dosyć nietypowy sposób. Sponsorem jego rozgrywek piłkarskich Kings League została firma Cassio, a w ostatnim czasie zaczął poruszać się samochodem Renault Twingo.