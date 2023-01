Evra krytykuje reprezentantów Francji. "Wielkie rozczarowanie. Byliście zazdrośni"

Karim Benzema zdecydował, że nie zagra już w reprezentacji Francji. Napastnik Realu Madryt z powodu kontuzji nie zagrał na ostatnim mundialu, co było początkiem jego końca w kadrze.

Benzema doznał kontuzji w trakcie treningu drużyny Didiera Deschampsa przed wylotem do Kataru. Francuski napastnik doznał urazu mięśniowego i mimo prób powrotu do zdrowia, musiał opuścić zgrupowanie kadry. Francuskie media informowały wtedy, że problemem Benzemy nie przejęła się reszta zespołu. Co więcej, po wyjeździe napastnika do kraju atmosfera w drużynie miała się poprawić.

Benzema został pierwszym od 44 lat zdobywcą Złotej Piłki, który nie wystąpił na mistrzostwach świata. Chociaż napastnik przebywał we Francji, to jeszcze w trakcie trwania turnieju tamtejsze media spekulowały, że napastnik Realu Madryt może wyleczyć się na czas i wzmocnić reprezentację Francji na fazę pucharową.

Tak się jednak nie stało, a niedługo po zakończeniu mistrzostw świata, w których finale Francuzi przegrali z Argentyną, Benzema zdecydował o zakończeniu kariery w kadrze. Chociaż francuskie media przekonywały, że powodem takiej decyzji było przedłużenie kontraktu z Deschampsem, to innego winowajcę znalazł Patrice Evra.

Patrice Evra skrytykował reprezentantów Francji

Były kapitan francuskiej kadry i Manchesteru United uderzył w pozostałych reprezentantów. - Byłem bardzo rozczarowany. Mam wrażenie, że Benzema przeszkadzał wielu ludziom. Boli mnie, że reprezentanci go nie wsparli. A to zawodnik, za którym idzie się na wojnę - powiedział Evra w filmie opublikowanym na Instagramie.

I dodał: - Spójrzcie na Angela Di Marię. Doznał kontuzji w trakcie mundialu, ale po powrocie zagrał w finale i strzelił nam gola. Wiem, że wyborów zawsze dokonuje trener, a tu w grę wchodziły kwestie medyczne, ale słychać też, że część z was, reprezentantów Francji, była zazdrosna o Benzemę.

- Popełniliście ten sam błąd, co złoci medaliści z 1998 r. Oni też myśleli, że kadra należy tylko do nich. A reprezentacja Francji jest własnością każdego Francuza. Benzema to zdobywca Złotej Piłki. Gdybym wciąż był w kadrze, kazałbym wam nawet czekać na niego przed rozpoczęciem posiłku - zakończył Evra.

Obaj grali ze sobą w kadrze przez kilka lat. Benzema wystąpił w niej 97 razy i strzelił 37 goli. Evra, który był lewym obrońcą, zagrał w reprezentacji Francji 81-krotnie.