Były reprezentant Polski trafił do klubu z IV ligi. Bomba transferowa

Michał Masłowski w ostatnich latach zanotował mały piłkarski zjazd. Były gwiazdor ekstraklasy w 2017 roku trafił do chorwackiego HNK Gorica, a kiedy trzy lata później rozstał się z klubem, przez kolejne kilka miesięcy był bezrobotny. Ostatnio występował w I-ligowym Zagłębiu Sosnowiec, a od wiosny będzie grał w... IV lidze.

Michał Masłowski wzmocnił Gwardię Koszalin. Pomoże pójść w górę?

O pozyskaniu 33-latka poinformowała we wtorek Gwardia Koszalin, która zajmuje obecnie 4. miejsce w tabeli IV ligi zachodniopomorskiej. "Trzykrotny reprezentant Polski, były gracz takich zespołów jak Zawisza Bydgoszcz, Legia Warszawa, Piast Gliwice czy Zagłębie Sosnowiec - Michał Masłowski został nowym zawodnikiem naszego klubu" - czytamy na oficjalnym profilu klubu na Twitterze.

Były reprezentant Polski będzie niewątpliwie największą gwiazdą Gwardii. Niewykluczone, że w przyszłości pomoże drużynie wrócić do III ligi. Choć w tym sezonie może być o to ciężko - zespół z Koszalina traci do 1. miejsca gwarantującego awans aż 13 punktów. Do końca sezonu zostało jeszcze 18 kolejek. Gwardia już w poprzednim sezonie była w czołówce tabeli. Sezon 2021/22 zakończyła na 3. miejscu. Wygrała Vineta Wolin, który zdobyła 100 punktów. Drugie miejsce zajęła o dwa punkty gorsza Flota Świnoujście.

Masłowski rozegrał w przeszłości łącznie 87 spotkań na poziomie ekstraklasy. Oprócz Legii Warszawa grał także w Zawiszy Bydgoszcz i Piaście Gliwice. W 2014 roku został powołany do kadry przez ówczesnego selekcjonera Adama Nawałkę. Rozegrał 3 mecze z orzełkiem na piersi i zanotował w nich 1 asystę. W tym samym roku został wybrany największym odkryciem ekstraklasy podczas posezonowej gali.

34-latek to kolejny piłkarz z przeszłością w reprezentacji Polski, który wylądował w niższych ligach. Najwięcej zawodników o dużych nazwiskach gra obecnie w Wieczystej Kraków. Są to m.in. Sławomir Peszko czy też Radosław Majewski.