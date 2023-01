Skorża został przedstawiony w nowym klubie. Wywołał szok u Japończyków

Choć Maciej Skorża zdobył z Lechem mistrzostwo Polski, to nieoczekiwanie latem opuścił Poznań. Wpływ na to miały sprawy prywatne trenera. Po kilku miesiącach przerwy Skorża wraca do zawodu. Właśnie został zaprezentowany jako nowy szkoleniowiec japońskiego klubu Urawa Red Diamonds. Azjatów już na dzień dobry zaskoczył... wzrost Polaka.

Statystyczny Japończyk mierzy 171 cm (dla porównania statystyczny Polak jest wyższy o sześć centymetrów). Tymczasem Skorża ma aż 188 cm. Skąd całe zamieszanie? Na twitterowym koncie japońskiego klubu ukazało się zdjęcie, na którym polski trener stoi obok Ziona Suzukiego, japońskiego bramkarza. Dziennikarze wychwycili, że są niemal tego samego wzrostu. Niemal, bo Suzuki ma 190 cm.

- Skorża to najprawdopodobniej najwyższy trener, jaki kiedykolwiek, u nas pracował - czytamy w japońskich mediach.

Skorża przywitał się z kibicami

Rozgrywki J-League prowadzone są w systemie wiosna-jesień, więc niedługo ruszy nowy sezon.

- Chciałbym pokrótce przedstawić Pana Skorżę, który ma za sobą długą karierę, jako trener głównie w Polsce. W polskiej lidze grał ofensywną piłkę i zdobywał wiele tytułów. Jako Urawa Red Diamonds zdecydowaliśmy, że czas przejść do kolejnego etapu tworzenia zespołu, który może przynosić rezultaty, wyznaczając styl oparty na konkretnej koncepcji. Dlatego zdecydowaliśmy się zatrudnić Macieja. (...) Chciałbym, aby zespół rozwijał agresywną piłkę nożną, dążąc do zdobywania bramek, aby wygrać. W tym sezonie razem z trenerem Maciejem klub będzie walczył razem jak jeden mąż. - powiedział dyrektor sportowy klubu Naofumi Tsuchida.

Przed Skorżą ogromne wyzwanie. Urawa Red Diamonds to jeden z najlepszych japońskich klubów, który w tym sezonie nie tylko będzie walczyć o zwycięstwo w J-League, ale do tego celem jest wygrana azjatyckiej ligi mistrzów.

- Praca w tym klubie to dla mnie wielki zaszczyt. Rywalizacja w lidze, która wymaga tak wiele, to dla nas duże wyzwanie i cieszę się, że mogę pracować w kraju o tak pięknej kulturze. Jestem reżyserem, który chce wprowadzić ofensywny styl gry. Oczywiście zawodnikom będzie ciężko, ale mam nadzieję, że zespół rozwinie się w początkowych przygotowaniach i będzie w stanie podjąć wyzwanie - zapowiedział Skorża.

Tytuły Skorży

W przeszłości Polak trenował saudyjski Ettifaq FC (lata 2012-2013) oraz reprezentację Zjednoczonych Emiratów Arabskich do lat 23 (lata 2018-2020).

W swoim dorobku nie ma jednak żadnego zagranicznego trofeum. Sukcesy odnosił w Polsce. Mistrzostwo kraju zgarniał z Wisłą Kraków i Lechem Poznań, Puchar Polski wygrywał z Legią Warszawa i Groclinem Dyskobolią Grodzisk Wielkopolski. Zwycięstwo w Superpucharze świętował zaś z "Kolejorzem".