Xavi zmienił decyzję ws. Lewandowskiego. Miało być inaczej

FC Barcelona zdobyła w niedzielę pierwsze trofeum w sezonie. Katalończycy pokonali 3:1 Real Madryt w finale Superpucharu Hiszpanii. Spory wkład w zwycięstwo miał Robert Lewandowski, który najpierw asystował przy bramce Gaviego, a pod koniec pierwszej połowy sam wpisał się na listę strzelców. Do bramki drużyny z Madrytu trafił jeszcze Pedri, a honorowego gola w barwach Realu strzelił w doliczonym czasie Karim Benzema.

Lewandowski nie będzie mógł zagrać w składzie Barcelony w jeszcze dwóch meczach ligowych. To efekt zawieszenia na trzy mecze, które otrzymał po listopadowym meczu z Osasuną. Polski napastnik miał wykonać kontrowersyjny gest, którym chciał pokazać niezadowolenie z powodu decyzji sędziego.

Z tego powodu Xavi postanowił zmienić swoje plany związane z Robertem Lewandowskim. Polski napastnik nie zagrałby w meczu Pucharu Króla z trzecioligową Ceutą. "AS" informuje jednak, że z powodu kary, trener Barcelony postanowił wystawić Lewandowskiego w składzie na mecz pucharowy, aby utrzymał rytm meczowy.

Lewandowski wróci do gry w lidze na początku lutego. I będzie musiał natychmiast być gotowy na grę na najwyższym poziomie. Drużyna Polaka jest póki co na dobrej drodze do wywalczenia mistrzostwa kraju. Po 16 rozegranych meczach jest liderem ligowej tabeli z 41-punktowym dorobkiem. Drugie miejsce zajmuje Real Madryt (38 pkt), a trzecie Real Sociedad (35 pkt).

Na tym nie koniec walki Barcelony o sukcesy. Po nieudanej jesieni w Lidze Mistrzów, zespół Lewandowskiego będzie walczyć o dobry wynik w Lidze Europy. Zadanie jednak nie będzie proste - w 1/16 finału Barcelona będzie mierzyć się z Manchesterem United.