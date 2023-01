Dymy podczas El Clascio. Pociągnął bohatera meczu za włosy i się zaczęło [WIDEO]

FC Barcelona w niedzielę pokonała Real Madryt w finale Superpucharu Hiszpanii 3:1. El Clasico w saudyjskim Rijadzie przejdzie do historii jako wyjątkowo jednostronne. Katalończycy nie pozostawili złudzeń i od początku kontrolowali wydarzenia na boisku, po czym zasłużenie odebrali trofeum. Bezradność Realu wręcz zaskakiwała. Frustracji z nią związanej nie wytrzymał w końcu Dani Ceballos.

REKLAMA

Zobacz wideo Powrót Króla! Tak powitany został Messi na treningu PSG

Gavi zalazł Realowi za skórę i oberwał. Tak potraktował go Ceballos

Piłkarzom z Madrytu najbardziej dał się we znaki 18-letni Gavi. Najlepszy młodzieżowiec poprzedniego roku wg FIFA zagrał wybitne spotkanie, czego najlepszym dowodem była strzelona bramka i dwie asysty. Młodzian najwyraźniej tak bardzo zirytował Daniego Ceballosa, że ten, gdy tylko nadarzyła się okazja, postanowił mu dokuczyć.

26-letni pomocnik Realu, który wszedł na murawę w 65. minucie, zmieniając Lukę Modricia, widząc przechodzącego obok Gaviego, pociągnął go za włosy. Rozwścieczony nastolatek pokazał jednak charakterek i natychmiast uderzył rywala w klatkę piersiową. Po chwili do obu graczy dołączyli koledzy z obydwu drużyn i rozpętała się awantura. Do akcji musiał wkroczyć także sędzia De Burgos. Wideo poniżej.

Gavi pokazał charakter. Żywiołowa reakcja

Mimo oczywistego niesportowego zachowania piłkarz Realu uniknął kary. Upiekło się także Gaviemu. Skończyło się na słownym upomnieniu. Sytuacja mogłaby zostać sprawdzona za pomocą systemu VAR, gdyby występek Ceballosa potraktowano jako potencjalnie zasługujący na czerwoną kartkę. Tak się jednak nie stało. Gaviemu nadal musiała potem buzować krew, bo w następnej akcji od razu sfaulował Nacho i ponownie został upomniany.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl.

Gole dla FC Barcelony poza Gavim strzelili w tym meczu Robert Lewandowski oraz Pedri. W doliczonym czasie gry honorową bramkę dla Realu zdobył Karim Benzema. Dla Katalończyków to 14. wygrany Superpuchar Hiszpanii w historii.