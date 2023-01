Bramkarz Legii na wylocie. Jest jeden chętny

Dominik Hładun miał być godną konkurencją dla Cezarego Miszty i Kacpra Tobiasza. Tymczasem ani razu nie zagrał w pierwszym zespole Legii Warszawa. Ostatnie miesiące są dla niego do zapomnienia. Bramkarz potrzebuje zmienić otoczenie, by wrócić do regularnej gry, Możliwe, że stanie się to tej zimy.

REKLAMA

Zobacz wideo Żona Wojciecha Szczęsnego: Zdarzyło nam się coś pięknego. Zapisaliśmy się w historii

Hładun może odejść z Legii

Hładun przyszedł do Legii latem, ale jego pobyt w Warszawie jest jak koszmar. Praktycznie nie gra, wyraźnie przegrywa rywalizację z Misztą i Tobiasem. W tym sezonie tylko cztery razy zagrał w rezerwach Legii, raz zachował czyste konto. Nie tego spodziewano się po bramkarzu, który miał być jednym z wyróżniających się golkiperów w Ekstraklasie przez lata.

Nic nie wskazuje, by sytuacja Hładuna w Warszawie miała się nagle zmienić. Szansą jest wypożyczenie. Według najnowszych doniesień bramkarz mógłby trafić do Miedzi Legnica. Beniaminek Ekstraklasy wysłał zapytanie do władz Legii o Hładuna.

Kuriozalne trofeum zmienia postrzeganie Lewandowskiego. Koniec ze wzmianką przy jego nazwisku

Jak podaje portal legia.net, na ostatnim sparingu stołecznych z Chemnitzer FC (3:2) byli obecni trener Miedzi Grzegorz Mokry oraz jego asystent. Obserwowali występ Hładuna w pierwszej połowie.

Drużyna z Dolnego Śląska zajmuje ostatnie miejsce w tabeli ligowej z dorobkiem 12 punktów. Ma jedną z najgorszych defensyw w rozgrywkach (27 straconych goli). Sytuacja miałaby ulec poprawie dzięki nowemu bramkarzowi Miedź pytała już o możliwość wypożyczenia Miszty, ale odpowiedź Legii była negatywna. Dlatego w Legnicy rozważają Hładuna. Wypożyczenie miałoby obowiązywać do końca sezonu.

Iga Świątek w drugiej rundzie Australian Open! Dwie godziny zażartej walki z Niemką

Dominik Hładun ma ważny kontrakt z Legią Warszawa końca czerwca 2026 r. Transfermarkt wycenia go na 150 tys. euro.