Al-Nassr ma poważny problem. Na ratunek były kolega klubowy Cristiano Ronaldo

Al-Nassr zaistniało w świadomości kibiców piłki nożnej po podpisaniu kontraktu z Cristiano Ronaldo. Portugalczyk dołączył do saudyjskiego zespołu na 2,5 roku i zarobi 200 milionów dolarów za sezon. W nowym klubie Ronaldo nie brakuje znanych nazwisk, wśród których jest były bramkarz Napoli i Arsenalu, David Ospina. Kolumbijczyk dołączył do drużyny w lipcu 2022 roku i zagrał w 14 spotkaniach. Teraz czeka do długa przerwa od gry, a władze Al-Nassr nie mają zamiaru marnować czasu i już rozglądają się za nowym bramkarzem.

Al-Nassr reaguje na kontuzję bramkarza. Możliwy transfer z Paris Saint-Germain

W końcówce spotkania z Al-Shabab David Ospina wyszedł w powietrze, by wybić piłkę z pola karnego, a potem niefortunnie upadł na ziemię. Boisko opuścił na noszach, a ze stadionu odjechał kartką. Okazuje się, że Kolumbijczyk złamał łokieć i wypadł z gry na sześć tygodni.

Trener Al-Nassr Rudi Garcia ma do dyspozycji jeszcze czterech bramkarzy, ale żaden z nich nie może zapewnić tak dobrych występów, jak Ospina. Hiszpańska "Marca" informuje, że klub nie ma zamiaru ryzykować słabej gry golkiperów i przystąpił do poszukiwań na rynku transferowym. Ich głównym celem ma być bramkarz Paris Saint-Germian, Keylor Navas.

Kostarykanin obecnie pełni jedynie rolę rezerwowego i przegrywa rywalizację z Gianluigim Donnarummą. W poprzednim sezonie rozegrał 26 spotkań w barwach paryskiego klubu, ale w obecnym tylko raz pojawiał się na boisku w Pucharze Francji. Jego niezadowolenie z bycia rezerwowym może doprowadzić do szybkiego porozumienia z saudyjskim klubem.

Według "Marki" w sfinalizowaniu transferu ma pomóc fakt, że PSG i Al-Nassr zmierzą się w towarzyskim starciu, w którym zadebiutuje Cristiano Ronaldo. Mecz odbędzie się 19 stycznia w Rijadzie i to tam mogą rozstrzygnąć się losy transferu Navasa. 36-latek w przeszłości był podstawowym bramkarzem Realu Madryt, w którym jego klubowym kolegą był Cristiano Ronaldo. Z madryckim zespołem trzykrotnie świętował triumf w Lidze Mistrzów.

Gdyby sprowadzenie Keylora Navasa nie doszło do skutku, to władze Al-Nassr mają skupić się na transferze Munira, byłego bramkarza Malagi, który obecnie również gra w Arabii Saudyjskiej. 33-latek jest piłkarzem Al-Wehdy, która zajmuje 13 miejsce w ligowej tabeli.