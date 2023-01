Koszmar w drodze na mecz. Siedem ofiar wypadku

W Iraku rozgrywany jest właśnie Puchar Państw Zatokowych, w którym bierze udział osiem reprezentacji narodowych z krajów Zatoki Perskiej. W poniedziałek miejscowi kibice wyruszyli do miasta Basra, na południu kraju, by wspierać swoją drużynę w półfinałowym meczu z Katarem. Niestety na drodze z Dhi Qar doszło do tragedii. Autobus wiozący fanów zderzył się z ciężarówką. Jak poinformował departament zdrowia Dhi Qar, co najmniej siedem osób nie żyje, a 30 zostało rannych.

Kibice zginęli w drodze na mecz. Koszmarny wypadek w Iraku

Jak ustalił portal Rudaw.net w rozmowie z zastępcą gubernatora prowincji Faisalem al-Sharifim, do wypadku doszło z powodu gęstej mgły. Kondolencje rodzinom ofiar złożył już Iracki Związek Piłki Nożnej. Przed rozpoczęciem spotkania piłkarze obu drużyn uczcili pamięć kibiców minutą ciszy.

Puchar Państw Zatokowych. Irak chce wygrać przed własną publicznością

Reprezentacja Iraku ostatecznie pokonała gospodarzy ostatniego mundialu 2:1 i po raz pierwszy od 10 lat awansowała do finału tego regionalnego turnieju. O złoto zmierzy się ze zwycięzcą starcia Oman - Bahrajn. Finał rozgrywek odbędzie się w czwartek na Basra International Stadium. Dotychczas Irak triumfował w tym turnieju trzykrotnie, ostatni raz w 1988 r.

Wypadki samochodowe w Iraku niestety zdarzają się dość często, zwłaszcza w okresie świąt, ceremonii religijnych i wydarzeń sportowych. We wrześniu minivan przewożący irańskich pielgrzymów, udających się na jedno z szyickich świąt, eksplodował po zderzeniu z cysterną przewożącą paliwo. W wyniku tej tej tragedii zginęło 11 osób.