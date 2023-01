Paulo Sousa kandydatem do przejęcia klubu Polaka pogrążonego w kryzysie

W grudniu 2021 roku Paulo Sousa niespodziewanie opuścił reprezentację Polski. Jak się później okazało, zrezygnował ze współpracy z Biało-Czerwonymi na rzecz brazylijskiego Flamengo. W nowym zespole notował bardzo przeciętne wyniki i po niecałych sześciu miesiącach został zwolniony. Od czerwca pozostaje bez pracy, choć mówiło się, że może objąć m.in. Juventus, Hellas Veronę, Sampdorię czy reprezentację Portugalii.

Sousa "alternatywnym kandydatem" na stanowisko trenera Salernitany

Teraz nowe i dość sensacyjne informacje w sprawie 52-latka przekazał Gianluigi Longari. Dziennikarz doniósł, że Sousa jest jednym z kilku kandydatów do objęcia Salernitany. Włoski klub znajduje się w głębokim kryzysie. Władze drużyny rozważają zwolnienie obecnego szkoleniowca, Davide Nicoli.

Zdaniem mediów, czarę goryczy przelała ostatnia wysoka porażka z Atalantą - aż 2:8. Asystę w tym spotkaniu zaliczył Krzysztof Piątek. Salernitana zajmuje odległe 16. miejsce w tabeli i ma dziewięć punktów przewagi nad strefą spadkową. Ostatnie zwycięstwo włoski klub zanotował jeszcze przed mundialem, a dokładnie 30 października.

Nic dziwnego, że media rozglądają się za następcami Nicoli. Nazwisko Sousy pada jednak w kontekście "alternatywy". Na liście życzeń Salernitany znajdują się bowiem Walter Mazzari (były trener SSC Napoli), Roberto D'Aversa (były szkoleniowiec Sampdorii), czy Eusebio Di Francesco (były trener Hellasu Verona). "Sytuacja w Salernitanie staje się coraz gorętsza. Klub pragnie sprowadzić na ławkę trenerską wielkie gwiazdy, ale ma również alternatywy. Zaproponowano im Paulo Sousę" - pisze Longari.

Jeśli włoski klub ostatecznie zdecydowałby się zatrudnić Sousę, to Portugalczyk miałby okazję do ponownej pracy z Polakiem. Mowa o Krzysztofie Piątku, który został wypożyczony z Herthy Berlin do Salernitany do końca sezonu. Panowie doskonale znają się z drużyny narodowej Biało-Czerwonych.

W kolejnym spotkaniu Salernitana zmierzy się z liderem Serie A, SSC Napoli. Będzie to ciekawe widowisko szczególnie dla polskich kibiców. Na boisku może pojawić się aż trzech Biało-Czerwonych. W drużynie Nicoli może to być Piątek, natomiast w zespole Luciano Spalettiego Piotr Zieliński i Bartosz Bereszyński. Drugi z Polaków został niedawno wypożyczony do Napoli, ale nie miał jeszcze okazji do debiutu. Faworytem tego spotkania będzie oczywiście klub z Neapolu. Mecz odbędzie się w sobotę 21 stycznia. Początek o 18:00.