Koniec dyskusji. Władze Paryża podjęły ostateczną decyzję ws. stadionu PSG

Właściciele PSG marzą o nowym, większym stadionie dla klubu. Uważają, że obecne Parc des Princes jest za małe - może zasiąść na nim ok. 48 tys. kibiców. Katarczycy marzą o obiekcie z pojemnością w granicach 70-80 tys. miejsc. Będą zmuszeni zainwestować w budowę całkowicie nowego stadionu. Władze Paryża wykluczyły rozbudowę Parc des Princes i sprzedaż areny właścicielom PSG.

Parc des Princes nie dla Katarczyków

- Oczywiście Parc des Princes nie jest na sprzedaż i nie zostanie sprzedany. To stanowcze i ostateczne stanowisko - oświadczyła mer Paryża Anne Hidalgo na spotkaniu z mieszkańcami, cytowana przez "Le Parisien". Zaznaczyła, że dojdzie do niewielkiej rozbudowy i modernizacji stadionu. Jednak proces ten będzie dość ograniczony. Rozbudowa fundamentów jest praktycznie niemożliwa przez sąsiadujący tunel obwodnicy Paryża.

Nie ma też szans na dobudowanie dodatkowego poziomu trybun, ponieważ dach Parc des Princes jest wpisany na listę zabytków Paryża, a katarscy właściciele mieli już wizję i projekty, jak powiększona arena mogłaby wyglądać.

Nasser Al-Khelaifi otwarcie wyrażał chęć wykupu stadionu od miasta. Zapowiadał, że jeśli nie uda się przejąć obiektu od władz Paryża, PSG wyprowadzi się z Parc des Princes na całkowicie nowy obiekt.

Wykluczył zatem przeprowadzkę na Stade de France. Należy on jednak do państwa. Trzeba liczyć się z tym, że grają na nim reprezentacje piłki nożnej, rugby, odbywają się koncerty i inne wydarzenia biznesowe i kulturowe. Koszt wynajmu byłby znacznie większy, a nie ma gwarancji, że uda się na nim rozegrać wszystkie spotkania w sezonie, więc wynajem niekoniecznie by się opłacał.

Francuskie media twierdzą, że władze PSG będą chciały zbudować nowy stadion na obrzeżach Paryża. Koszt budowy wynosiłby w granicach 500 mln euro - 1 mld euro.