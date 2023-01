Dramat Juventusu. Milik i Szczęsny mogą stracić trenera. Jeden warunek

Już przed mundialem Massimiliano Allegri był zagrożony zwolnieniem z Juventusu. Seria wpadek w lidze, odlegle miejsce w tabeli i widmo braku europejskich pucharów na wiosnę sprawiały, że w Turynie atmosfera była dość napięta. Allegri i piłkarze wybrnęli jednak z sytuacji. Zagrają w Lidze Europy, a dzięki serii ligowych wygranych wskoczyli do czołówki Serie A. Wydawało się, że projekt zaczyna zmierzać w dobrą stronę, ale ostatnia porażka znowu poddała w wątpliwość przyszłość Włocha w klubie.

Allegri znów pod ścianą

W piątek Napoli po prostu zmiażdżyło Juventus, wygrywając aż 5:1. "Stara Dama" miała dobre jedynie dziesięć minut. Tak to nie była w stanie się stawić neapolitańczykom. Juventusowi nie przystoi przegrywać tak wysoko, dlatego też włoskie media ponownie zaczęły się zastanawiać, czy faktycznie warto było go zostawiać.

Poprzedni zarząd "Starej Damy" deklarował wsparcie dla Allegriego przynajmniej do końca tego sezonu. Włoch ma szczęście, że po jesiennych zmianach na najwyższych szczeblach wciąż ma zaufanie dyrektorów. Ale stawiają mu już warunki.

Jak podaje dziennik "Corriere della Sera", Allegri pożegna się z Juventusem, jeśli nie zakończy sezonu w czołowej czwórce Serie A. Puchar Włoch i Liga Europy schodzą na dalszy plan, najważniejszy jest awans do Ligi Mistrzów na przyszły sezon.

To druga kadencja Allegriego w Turynie. W latach 2014-2019 kontynuował dzieło Antonio Conte i dominował z klubem we Włoszech. Teraz sytuacja jest zdecydowanie trudniejsza. Wrócił do klubu w 2021 r. i nie może poukładać rozbitego zespołu, którego kadra jest słabsza niż za jego pierwszej kadencji. Ma ważny kontrakt z Juventusem do końca czerwca 2025 r.

W tabeli Serie A Juventus jest trzeci z dorobkiem 37 punktów. Tyle samo ma czwarty Inter Mediolan. Oba zespoły tracą do prowadzącego Napoli dziesięć punktów. Drugi jest AC Milan, który ma na koncie 38 punktów.