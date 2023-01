Karbownik błysnął tuż przed startem rozgrywek. Ależ to zrobił [WIDEO]

Michał Karbownik wyróżniał się w barwach Fortuny Dusseldorf w trakcie rundy jesiennej, czego efektem było zdobycie nagrody dla najlepszego piłkarza Fortuny w tym okresie. "Polak to odkrycie pierwszej połowy sezonu i król transferowy lata. Allofs Klaus, dyrektor sportowy Fortuny na pewno da z siebie wszystko, by go zatrzymać" - pisał dziennik "Bild". Fortuna chciałaby pozyskać Karbownika na stałe, ale Brighton liczy na uzyskanie trzech mln euro za niego, co jest dla Niemców ogromnym wydatkiem.

Michał Karbownik strzela gola i daje zwycięstwo Fortunie w sparingu. "Cieszę się ze zdobytej bramki"

Fortuna Dusseldorf rozegrała sparing ze szwajcarskim Grasshoppers Zurych podczas zgrupowania w hiszpańskiej Marbelli, rozgrywając dwie połowy po 60 minut każda. Fortuna zagrała w formacji 3-5-2, gdzie Michał Karbownik pełnił funkcję lewego wahadłowego, a Dawid Kownacki tworzył parę napastników z Rouwenem Henningsem. Gra głównie toczyła się w środku pola, a Fortuna miała większe posiadanie piłki. Jedyny gol w tym spotkaniu padł w 81. minucie.

Shinta Appelkamp zagrał długą piłkę do Michała Karbownika, wybiegającego na lewym skrzydle. Na początku nie był w stanie poprawnie przyjąć piłki, ale skorzystał z błędu obrońcy i pokonał bramkarza rywali, uderzając piłkę tuż pod poprzeczkę. - Dobrze się zaprezentowaliśmy jako zespół, graliśmy dobrze w obronie i ataku. Utrzymywaliśmy się też przy piłce. To był ważny test dla nas. Za nami ciężki tydzień na zgrupowaniu w Marbelli, ale jesteśmy gotowi na grę w lidze. Cieszę się ze zdobytej bramki i mam nadzieję, że będę trafiał też w 2. Bundeslidze - mówił Karbownik po meczu.

Fortuna Dusseldorf wróci do gry w piątek 27 stycznia. Wtedy zespół prowadzony przez Daniela Thioune zagra w 18. kolejce 2. Bundesligi z FC Magdeburgiem. Obecnie Fortuna zajmuje siódme miejsce z 26 punktami i traci dziesięć punktów do prowadzącego Darmstadt. Bramka Michała Karbownika w sparingu do obejrzenia poniżej: