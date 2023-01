Nieczyste zagranie kibiców Evertonu. Tak chcieli pomóc swojej drużynie. Nic to nie dało

Sytuacja Evertonu i Southamptonu w Premier League jest co najmniej kiepska. Zajmują dwa ostatnie miejsca w tabeli. Co prawda wciąż mogą się utrzymać, bowiem na ten moment tracą do bezpiecznej pozycji tylko punkt, ale ich gra w ogóle nie napawa optymizmem. Ich sobotnie starcie było z gatunku tych "o sześć punktów". Fani "The Toffees" pragnęli wygranej za wszelką cenę, więc postanowili dołożyć swoje trzy grosze w chuligański sposób.

Skandaliczne zachowanie kibiców Evertonu

W nocy z piątku na sobotę fani Evertonu udali się w pobliże hotelu, w którym nocowali piłkarze Southampton. Postanowili zakłócić ich sen i zaczęli odpalać fajerwerki. Myśleli, że w ten sposób pomogą swojej drużynie. Incydent został uchwycony na nagraniu wideo.

To chuligańskie zachowanie kibiców Evertonu na nic się zdało, bowiem ekipa z Liverpoolu i tak przegrała ze "Świętymi" 1:2. Dzięki tej wygranej Southampton zrównał się punktami z "The Toffees". Oba zespoły mają ich po 15. Tylko samo ma też West Ham United, który także znajduje się w strefie spadkowej.

Było 10:11 i nic nie zapowiadało katastrofy. Potem była zapaść, a w II połowie egzekucja

Sobotnie spotkanie bardzo dobrze zaczęło się dla Evertonu, który prowadził do przerwy po trafieniu głową Amadou Onany. Przez większość czasu gospodarze mieli przewagę, grali bardziej ofensywnie, ale nie potrafili jej przełożyć na kolejne bramki.

Już na początku drugiej połowy mieliśmy wyrównanie po golu Jamesa Warda-Prowse'a. Anglik ustrzelił tego popołudnia dublet. W 78. minucie starcia zapewnił zwycięstwo efektowną bramką z rzutu wolnego.

Zielone światło dla Kubackiego mogło wypaczyć wyniki. Stoch wymownie to podsumował

Widmo spadku zaglądało Evertonowi w oczy już w zeszłym sezonie, ale ekipa z Liverpoolu cudem go uniknęła w ostatniej kolejce. Byłby to historyczny spadek. Everton jest w najwyższej klasie rozgrywkowej w Anglii nieprzerwanie od 1954 r.

Na ten moment grupa zespołów walczących o utrzymanie w Premier League jest dość duża, to siedem ekip. Oprócz Southampton, Evertonu i West Hamu United są to Bournemouth (16 pkt), Wolverhampton, Leeds United i Leicester City (po 17 pkt). Między zajmującymi 14. miejsce "Lisami" a ostatnimi "Świętymi" są tylko dwa punkty różnicy.