Legenda Manchesteru United nie ma litości dla Ronaldo. "On nie rozumie"

Eric Cantona piłkarską karierę rozpoczynał w AJ Auxerre, ale najwięcej spotkań rozegrał w barwach Manchesteru United. Francuz na sportową emeryturę przeszedł w wieku 32 lat, a od lat jest ekspertem angielskich telewizji. 56-latek słynie z kontrowersyjnych wypowiedzi i dosadnego komentowania piłkarskiej rzeczywistości. Tym razem nie szczędził słów w kierunku Cristiano Ronaldo, który od niedawno został piłkarzem saudyjskiego Al-Nassr.

Eric Cantona ostro o Cristiano Ronaldo. "On nie zdaje sobie sprawy"

Przed transferem do Al-Nassr Cristiano Ronaldo był jedynie rezerwowym w Manchesterze United, co miało powodować jego kłótnie z trenerem Erikiem ten Hagiem. Szkoleniowiec uważał, że Portugalczyk nie jest w pełni przygotowany do gry w Premier League, a Ronaldo zarzucał mu niekompetencję. Zdaniem Erica Cantony, 37-letni piłkarz nie potrafi zrozumieć, że lata jego świetności już minęły.

- Myślę, że Ronaldo nie rozumiał i nadal nie rozumie, że nie ma już 25 lat. Po prostu się zestarzał. Zamiast być niezadowolonym, że nie gra we wszystkich meczach, powinien powiedzieć: "ok, nie mogę grać każdego meczu, ale pomogę młodym zawodnikom i zaakceptuje tę sytuację". On nadal nie zdaje sobie z tego sprawy - zaznacza legenda Manchesteru United.

Ponadto ekspert przekonuje, że każdy sportowiec powinien umieć pogodzić się, z tym że się starzeje i zakończyć karierę w odpowiednim momencie. - Koniec kariery jest jak śmierć i każdy musi to zaakceptować. Zanim umrzesz, musisz pogodzić się z tym, że musisz robić coś innego. Z każdym dniem stajesz się słabszy fizycznie i musisz podjąć decyzję. Musisz pomóc młodszym i przekazać im pałeczkę. Tak robi Zlatan Ibrahimović w Milanie, tak robił Ryan Giggs i tak robił Paolo Maldini - dodaje Francuz.

Cantona zakończył karierę w wieku 32 lat i według niego istnieją dwa typy sportowców, którzy chcą zakończyć karierę, mając 40 lat. - Są ci, którzy chcą grać w każdym meczu, bo wciąż myślą, że mają 25 lat i ci, którzy rozumieją, że nie mają. Drudzy są w drużynie, pomagają młodym i grają, kiedy mają na to siły - zakończył ekspert, dla którego Ronaldo zalicza się do pierwszej grupy.